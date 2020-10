Laboratoria in Nederland kunnen de capaciteit uitbreiden tot ruim 51.000 coronatests per dag, doordat er meer testmateriaal beschikbaar is, laat de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) woensdag aan de NOS weten.

Daarmee kunnen nu dagelijks twintigduizend meer tests worden verwerkt dan vorige week. De GGD's hebben echter nog zeker een week nodig om die extra testen ook te kunnen afnemen.

Volgens de GGD kan op drie verschillende manieren worden opgeschaald: ruimere openingstijden voor de bestaande teststraten, in de teststraten meer mensen tegelijkertijd testen of nieuwe teststraten openen. Voor alle drie opties vergen tijd en meer personeel.

"Onze verwachting is dat we in de loop van volgende week voldoende zijn opgeschaald. Het streven is zo snel mogelijk, maar het is een megaoperatie", aldus een woordvoerder van GGD GHOR Nederland tegen de NOS.

De GGD's zijn eind augustus op last van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestopt met de opschaling van de testcapaciteit, omdat de laboratoria toen te weinig testmateriaal hadden.