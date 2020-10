Een groot deel van de Amerikaanse legertop is uit voorzorg in quarantaine gegaan, melden ingewijden dinsdag aan Amerikaanse media. Hiertoe is besloten nadat de vicecommandant van de kustwacht, admiraal Charles Ray, positief is getest op het coronavirus.

Ray woonde vorige week een topoverleg in het Pentagon bij. Bij dit overleg waren ook andere topmilitairen aanwezig die recentelijk bij een receptie in het Witte Huis waren geweest. Ook de Amerikaanse president Donald Trump was bij die receptie aanwezig. Trump werd donderdag positief getest op het coronavirus.

Het is niet duidelijk of Ray voor, na of tijdens zijn aanwezigheid in het Pentagon besmet is geraakt.

Voorlopig zou alleen Ray positief getest zijn. "We zijn ervan op de hoogte dat vicecommandant Ray positief is getest op het coronavirus en dat hij vorige week in het Pentagon was voor bijeenkomsten met andere militaire leiders", verklaart een woordvoerder van het Pentagon.

Volgens een bron van The New York Times zitten bijna alle leden van de gezamenlijke stafchefs in quarantaine, onder wie de hoogste militair van de Verenigde Staten, generaal Mark Milley, en de chef van de landmacht, generaal James C. McConville. De topmilitairen zouden vanuit huis verder kunnen werken.