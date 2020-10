Premier Mark Rutte kende dinsdag af en toe emotionele momenten tijdens de nationale bezinningsdag rondom het coronavirus. Dat vertelde hij dinsdagavond in gesprek met NU.nl, nadat hij en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in de Brabanthallen in Den Bosch hadden gesproken met mensen die op meerdere manieren getroffen zijn door het coronavirus.

"De tranen springen me soms in de ogen", zei Rutte over het verhaal van Hans Stil uit Uden. De 68-jarige Brabander moest in het voorjaar met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting.

Stil werd voor de keuze gesteld om wel of niet op de intensive care (ic) te worden opgenomen, waarbij hij 50 procent kans zou hebben om het te overleven als hij ic-zorg zou krijgen. Hij koos er uiteindelijk voor om naar de ic te gaan, waarop hij via de telefoon alvast afscheid moest nemen van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Toen Stil over de gebeurtenis vertelde, schoot hij weer vol. Schokkerig en met trillende onderlip zei hij dat hij er wel over wilde vertellen, maar dat het even niet lukte. "Dan word ik ook emotioneel", aldus Rutte. "Ik heb het zelf nooit zo meegemaakt, maar dat zijn wel telefoontjes hoor, pfoe."

Complimenten voor 'als kievit' lopende ex-coronapatiënt

Gelukkig liep het goed af voor de Udenaar. Na een week op de ic-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en nog eens vijf dagen op een normale COVID-verpleegafdeling mocht Stil terug naar huis. Stil was na vier weken revalideren weer de oude.

De premier complimenteerde de man meermaals dat hij alweer "als een kievit" door de Brabanthallen liep. "Terwijl je toch ook al die verhalen ziet van mensen die het niet overleefd hebben of nog een tijd bezig zijn te revalideren."

Premier Rutte komt aan bij de Brabanthallen in Den Bosch om gesprekken te voeren met mensen die door het coronavirus of de coronacrisis zijn getroffen. (Foto: ANP)

'Hoe moeilijk kan het zijn?'

Het verhaal van Stil is volgens de minister-president de kern van waarom de coronamaatregelen zijn ingevoerd. "Die momenten (ic-opnames en het gedwongen afscheid nemen van familie, red.) moeten we voorkomen."

"Je moet twee dingen onthouden: 1,5 meter afstand houden en je handen stuk wassen. Hoe moeilijk kan het zijn?", aldus Rutte. "En omdat we dat te weinig doen zie je de cijfers nu weer oplopen en moeten we extra maatregelen nemen. Of die werken zien we pas begin volgende week."

"Maar wat je nu al wel ziet is dat de eerste knieoperaties worden uitgesteld en straks ook de kanker- en hartoperaties. Dat kun je niet eindeloos doen", uitte de premier zijn zorgen. "Als je het niet doet voor jezelf, doe het dan voor de verpleegkundige die nog moe is van de vorige golf of anders voor de buurvrouw die bang is dat haar kankeroperatie wordt uitgesteld."