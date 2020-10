De invoering van het dragen van mondkapjes op middelbare scholen lijkt opvallend soepel te verlopen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs een groot aantal onderwijsorganisaties. De meeste scholieren en docenten zien de noodzaak van het dragen in.

Het ministerie van Onderwijs kwam vorige week plotseling met mondkapjesadvies, op aandringen van onder meer de VO-raad. In de klas hoeven leerlingen en docenten geen mondkapje op, maar wel in de gangen en de aula waar het lastig is om 1,5 meter afstand te waarborgen.

Niemand heeft concrete cijfers van het aantal scholen, personeelsleden of scholieren dat sinds maandag structureel een mondkapje draagt. Maar de diverse organisaties ontvangen van de achterban allemaal positieve geluiden. De meeste docenten, scholieren en ouders snappen dat het dragen van een mondkapje de verspreiding van het coronavirus kan indammen.

"Veel scholen hadden dit soort maatregelen vrijblijvend zelf al doorgevoerd", stelt een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb). "Dus het is voor de meeste scholen geen geheel nieuwe maatregel."

'Scholieren en docenten snappen urgentie van advies'

De AOb heeft wel het idee dat scholen de urgentie van het advies aanpassen op het vermoedelijke besmettingsrisico in een stad of regio. "In de grote steden in de Randstad wordt er strenger op toegezien dan in de provincies waar het aantal besmettingen minder hard stijgt." Deze trend herkent ook de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS).

Ook het ministerie van Onderwijs en de VO-raad, de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs, krijgen vooral positieve signalen. "Er lijkt op de meeste scholen relatief weinig discussie te zijn over het dragen van de mondkapjes", aldus woordvoerder Stan Termeer.

"We horen wel dat de ouders die stennis schoppen erg fel tegen de maatregelen zijn. Er is een klein deel van de bevolking dat blijft roepen dat elke vorm van maatregelen niet nodig zijn. Deze groep kosten veel scholen onnodig veel energie."

In Wolvega distantieerde zoon zich van Viruswaanzin-vader

In het Friese Wolvega werd maandag een man aangehouden die woest was dat zijn zoon op school een mondkapje moest dragen. De man blijkt lid van de groep Viruswaanzin. Zijn zoon nam dinsdag op sociale media met klem afstand van de actie van zijn vader.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft ook vanuit hun achterban vrijwel alleen maar positieve reacties ontvangen, vertelt voorzitter Nienke Luijckx. "We hebben nauwelijks telefoontjes gehad met klachten of vragen", stelt Luijckx.

"Een paar leerlingen mochten niet naar binnen omdat zij een mondkapje waren vergeten mee te nemen. Je merkt wel dat het nog even standaard in het systeem van veel leerlingen moet komen. Maar dat zijn kleine incidenten."

'Spreek medescholieren vooral aan op niet dragen kapje'

Sommige scholen hebben het dragen van een kapje inmiddels als verplichting ingevoerd, na overleg met leerlingen- en oudercommissies. Scholen mogen vooralsnog van het ministerie zelf bepalen hoe vrijblijvend het dragen van het kapje is.

LAKS beklemtoont dat docenten en scholieren elkaar ook vooral moeten aanspreken op achteloosheid in deze kwestie. "Als je klasgenoten ziet of leraren zonder mondkapje, wijs ze daarop. Baat het niet dan schaadt het niet. En uiteindelijk is het belangrijk dat iedereen op school gezond blijft; het dragen van een mondkapje is een kleine opoffering om daaraan bij te dragen."

Ook ontvangt de scholierenorganisatie signalen van minder draagkrachtige ouders die zich zorgen maken over de kosten van het dragen van mondkapjes als deze situatie langere tijd gaat duren. In theorie zouden leerlingen en docenten elke keer als zij hun weggooimondkapje afdoen deze weg moeten gooien en in de volgende pauze een nieuw exemplaar moeten opdoen.