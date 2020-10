Ziekenhuisapotheken mogen tijdelijk onderling de virusremmer remdesivir uitwisselen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) versoepelt dinsdag de regels vanwege het tekort aan het middel, dat coronapatiënten met ernstige klachten toegediend krijgen. Ook krijgt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag nog een nieuwe levering van de virusremmer.

Ziekenhuisapotheken mogen doorgaans niet in geneesmiddelen handelen, maar de IGJ heeft besloten dat dit in het geval van remdesivir tot en met 31 december wel mag. Sinds zondag wordt het medicijn namelijk niet meer geleverd aan ziekenhuizen.

Sommige ziekenhuizen hebben nog voldoende remdesivir op voorraad, terwijl in andere ziekenhuizen tekorten ontstaan. De aanvoer van het middel is stilgevallen, doordat de vraag wereldwijd groter is dan het aanbod.

Daarnaast krijgt het RIVM dinsdag nog een nieuwe levering remdesivir, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid aan ANP na berichtgeving door de NOS. De nieuwe voorraad moet voldoende zijn voor enkele dagen. Volgende maand is er volgens de woordvoerder weer voldoende voorraad.

Praat mee op NUjij Werk jij in een ziekenhuisapotheek? Laat op reactieplatform NUjij weten hoe het uitwisselen van remdesivir tussen ziekenhuizen geregeld wordt en deel je ervaringen.

VS kocht in juli hele voorraad op, Nederland afhankelijk van EU

De Verenigde Staten kochten in juli ongeveer de hele voorraad remdesivir voor de komende drie maanden op bij fabrikant Gilead, waardoor andere landen het middel voorlopig niet meer konden krijgen.

Nederland is afhankelijk van een Europese voorraad die de Europese Commissie eerder heeft ingekocht bij Gilead. Het medicijn wordt in Nederland verspreid door een speciale dienst van het RIVM. Bij deze dienst moet remdesivir per patiënt worden aangevraagd.

"De inspectie vindt het belangrijk dat de nog aanwezige voorraad Veklury (de merknaam van remdesivir, red.) zo goed mogelijk kan worden ingezet voor patiënten die het geneesmiddel nodig hebben", meldt de IGJ. De uitwisseling moet wel goed worden gedocumenteerd.

Remdesivir is het eerste geneesmiddel dat het Europese medicijnagentschap (EMA) onder voorwaarden heeft goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19. In Nederland wordt remdesivir in principe alleen gebruikt bij coronapatiënten met ademhalingsproblemen die op een verpleegafdeling van een ziekenhuis liggen.