Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 27.485 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een stijging van 42,2 procent ten opzichte van een week eerder. Ook is het aantal ziekenhuisopnames gestegen. Een afname wordt pas half oktober verwacht.

Van de 222.877 geteste personen kreeg 9,1 procent een positieve uitslag. Een week eerder testte 8 procent van de bijna 207.670 geteste personen positief op het coronavirus.

Uit de RIVM-weekupdate blijkt verder dat in één week tijd 314 ziekenhuisopnames en 89 coronagerelateerde sterfgevallen zijn gemeld. Dat waren er een week eerder respectievelijk 244 en 102. Een afname van de aantallen wordt pas half oktober verwacht.

Het RIVM verwacht dat de effecten van de nieuwste coronamaatregelen mogelijk volgende week zichtbaar zijn. "Het eerste effect zal naar verwachting te zien zijn in een stabilisatie of lichte afname in het aantal meldingen van positief geteste personen. Pas later kan een stabilisatie en afname in het aantal ziekenhuisopnames en intensivecareopnames volgen."

975 coronapatiënten liggen dinsdag in het ziekenhuis, 83 meer dan maandag. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 190 van hen worden op de intensive care behandeld. Dat is een stijging van dertien personen ten opzichte van 24 uur geleden.

'Momenteel mogelijk 146.000 personen besmettelijk'

Het RIVM schat dat op dit moment 146.000 personen in Nederland besmettelijk zijn. Dat waren er in juli volgens de verwachtingen een paar duizend. Nederland telt nu in totaal 144.999 vastgestelde besmettingen, 6.482 sterfgevallen en 13.020 ziekenhuisopnames.

Sommige meldingen komen vanwege de verwerkingstijd met vertraging binnen. De cijfers stijgen echter al weken in een hoog tempo. Het RIVM denkt dat het werkelijke aantal besmettingen in Nederland groter is, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen. Dit komt mede doordat het vanwege drukte bij de GGD's lastig is om een afspraak te maken.

De druk op de testcapaciteit moet afnemen nu er gestaag wordt opgeschaald. De testcapaciteit is onlangs uitgebreid naar 56.200 coronatests per dag, ruim 6.000 méér dan het ministerie van Volksgezondheid rond deze tijd had verwacht. Door uitbreiding konden vorige week vijftienduizend meer tests worden afgenomen dan in de voorgaande week.