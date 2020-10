De gemeentes Amsterdam en Den Haag zien vooralsnog geen reden om supermarkten, nachtwinkels of parken eerder te sluiten om zo drukte te voorkomen nu de horeca eerder moet sluiten. Utrecht besloot hier maandag wel toe, nadat afgelopen weekend bleek dat na sluiting veel mensen alcohol probeerden te kopen om in parken en op straat verder te gaan. Dit leidde onder meer tot lange rijen voor een aantal supermarkten die een ontheffing hadden om na 22.00 uur open te zijn.

Woordvoerders van beide steden zeggen dinsdag tegen NU.nl dat daar in hun gemeente nog geen sprake van is.

In de gemeente Amsterdam is momenteel vastgelegd in een algemene plaatselijke verordening (apv) dat tot 1 november van donderdag tot en met zondag na 16.00 uur geen alcohol mag worden verkocht in supermarkten en andere detailhandels. Deze apv geldt voor een groot deel van het centrum.

De gemeente Amsterdam ziet naast de

ze apv geen reden om extra maatregelen te nemen. "Het doel is niet om alcohol te verbieden, maar om groepsvorming te voorkomen. We willen niet dat mensen na sluiting van de horeca samenkomen." De gemeente voegt eraan toe dat de drukte goed wordt gemonitord, om waar nodig tijdig bij te kunnen sturen. Ook de preventieve sluiting van parken is voor nu niet aan de orde. Wel werden vorige maand buitengebieden van de stad gesloten om illegale feesten tegen te gaan.

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten ook nog geen reden te zien tot het preventief sluiten van supermarkten en nachtwinkels om de verkoop van alcohol aan banden te leggen. "In Utrecht was de aanleiding anders, want daar stonden na 22.00 uur nog rijen voor bepaalde supermarkten. Wij hebben dat niet in die mate gezien."

"Natuurlijk zitten we er in Den Haag ook bovenop en doen we wat nodig is", aldus een woordvoerder van die gemeente. Na 22.00 uur mag in Den Haag in eet- en drinkgelegenheden geen alcohol meer worden verstrekt, maar deze regel geldt niet voor de detailhandel.

Rotterdam sluit parken

De gemeente Rotterdam besloot op 10 augustus al om vanwege de drukte preventief bepaalde parken te sluiten tussen 22.00 en 7.00 uur. Het gaat om het Vroesenpark, Roel Langerakpark, Dakpark en het Zuiderpark. NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de gemeente over mogelijke aanvullende maatregelen in supermarkten en nachtwinkels.

In Nederland golden afgelopen weekend voor het eerst landelijk de nieuwe vervroegde sluitingstijden voor de horeca. In Utrecht zochten voornamelijk jongeren tussen de 18 en 27 jaar elkaar op om direct na sluiting van deze gelegenheden alcohol met elkaar te gaan drinken in parken en op straat.

Nachtwinkels in de gemeente Utrecht gaan voorlopig dicht van donderdag tot en met zaterdag na 22.00 uur. Ook enkele supermarkten, die eerder een ontheffing kregen, gaan hun winkel eerder sluiten. Daarnaast is het verboden om het Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg tussen 22.00 en 6.00 uur te bezoeken.