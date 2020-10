De Amerikaanse president Donald Trump is maandagavond (lokale tijd) teruggekeerd in het Witte Huis, waar hij meteen zijn mondkapje afdeed. Eerder op maandag liet de 74-jarige president, die sinds vrijdag in het militaire ziekenhuis Walter Reed verbleef nadat hij positief was getest op het coronavirus, via Twitter weten zich "erg goed" te voelen. Volgens artsen is hij nog niet geheel hersteld en kan hij het virus nog steeds verspreiden.

Trump, die een mondkapje droeg, verliet lopend het ziekenhuis en stapte in een auto die hem naar de presidentiële helikopter Marine One reed. Voordat hij in de auto stapte, stak hij een duim op naar de omstanders. Eenmaal aangekomen in het Witte Huis deed Trump meteen zijn mondmasker af.

Trump is nog steeds besmettelijk voor zijn omgeving, zo zei de persoonlijke arts van de president, Sean Conley, eerder op maandag. Volgens de richtlijnen van de CDC (het Amerikaanse RIVM) is een coronapatiënt tien dagen na de eerste symptomen niet meer besmettelijk, of 24 uur nadat de koorts is verdwenen zonder dat de patiënt een koortsverlagend middel heeft genomen. Afgelopen vrijdag, pas drie dagen geleden, werd bij Trump een coronabesmetting vastgesteld. Hij zit midden in een kuur van dexamethason, een middel dat de koorts onderdrukt.

Ondertussen stijgt het aantal Witte Huis-medewerkers dat met het coronavirus besmet is. Op maandag werd bekend dat woordvoerder Kayleigh McEnany positief is getest, net als twee van haar medewerkers. Eerder bleken ook onder anderen adviseur Hope Hicks en voormalig adviseur Kellyanne Conway besmet, net als de persoonlijke assistent van Trump. Ook first lady Melania Trump is positief getest.

310 Trump terug in het Witte Huis: hoe ziek is de president eigenlijk?

Trump nog niet geheel buiten gevaar

Hoewel de president nog niet volledig hersteld is, voldoet hij volgens artsen aan alle criteria om het ziekenhuis te mogen verlaten.

Volgens Conley is de situatie van Trump zodanig verbeterd dat het veilig was om het ziekenhuis te verlaten. Zo heeft de president al 72 uur geen koorts meer en zijn de zuurstofniveaus in zijn bloed normaal. Conley zei ook dat Trump nog niet geheel buiten gevaar is, maar dat hij ook in het Witte Huis voortdurend medische zorg zal krijgen.

Voor Trump maandagavond terugkeert naar het Witte Huis, krijgt hij nog een dosis remdesevir. Zijn vijfde en voorlopig laatste dosis krijgt hij dinsdagmiddag. De president krijgt voorlopig nog wel de steroïde dexamethason toegediend, die de zuurstofwaardes in zijn bloed op peil moet houden.

Conley zegt dat de artsen op "onontgonnen terrein" waren omdat Trump medicijnen kreeg toegediend die normaal pas later in het ziektebeeld worden toegediend. Zo wordt de ontstekingsremmer dexamethason meestal alleen gebruikt bij ernstige gevallen van COVID-19.

De artsen weigerden in te gaan op vragen van de media over in hoeverre het virus de longen van Trump heeft aangetast en wanneer Trump voor het laatst negatief is getest op het virus.

39 Arts: 'Trump nog niet helemaal beter, mag wel naar huis'

Trump: 'Wees niet bang voor COVID-19'

In een videoboodschap op Twitter, die is opgenomen vlak nadat Trump in het Witte Huis terugkeerde, herhaalde hij zijn eerdere boodschap: laat het virus je niet beheersen en wees er niet bang voor. "We kunnen het verslaan. We hebben de beste medische apparatuur, we hebben de beste medicijnen en een vaccin komt er snel aan."

Een eerdere video van Trump met dezelfde boodschap, die werd opgenomen in het ziekenhuis, is inmiddels door Twitter verwijderd omdat deze de regels van het socialemediaplatform zou hebben geschonden.

Trump zegt dat hij zich twee dagen geleden al goed genoeg voelde om naar huis te gaan en dat hij graag snel weer aan het werk gaat. "Ik weet dat er een risico is, er is gevaar, maar dat is prima. En nu ben ik beter. Misschien ben ik nu immuun, wie weet."

Sinds de uitbraak van COVID-19 in de Verenigde Staten zijn meer dan 210.000 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het virus. Trump ontving een experimentele behandeling met het ebolamedicijn remdesivir en een cocktail van synthetische antilichamen - een behandeling die andere Amerikanen niet hebben ontvangen.

Trump zei zondag nog in een videoboodschap veel te hebben geleerd over het virus. "Het was een interessante tijd." Vervolgens stapte hij in een auto om te zwaaien naar aanhangers die zich bij het ziekenhuis hadden verzameld.

Trump werd vrijdag vanwege hoge koorts en problemen met het zuurstofgehalte in zijn bloed naar het ziekenhuis overgebracht.