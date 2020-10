Bij de burgemeesters van het Veiligheidsberaad leeft onvrede over de plotselinge draai die het kabinet vorige week maakte ten aanzien van het mondkapjesbeleid. Dat bleek maandagavond na afloop van de vergadering tussen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

"Het is natuurlijk best vervelend als je met elkaar een lijn afspreekt en door een debat in de Kamer gaat dat in één keer weer anders", zei Henri Lenferink, die Hubert Bruls verving als voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Lenferink, burgemeester van Leiden, verwees naar vorige week maandag, toen de burgemeesters werden ingelicht over de maatregelen die het kabinet 's avonds bekend ging maken. Ook het mondkapjesbeleid van het kabinet kwam toen aan bod.

De burgemeesters en het kabinet kwamen overeen dat in een groot deel van de Randstad en de regio Eindhoven het dringende advies zou gaan gelden om in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen.

Twee dagen later zei premier Mark Rutte tijdens een Tweede Kamer-debat dat er voor heel het land een dringend advies geldt om mondkapjes in publieke binnenruimtes te dragen.

'Snap best dat er onvrede over is'

Dat het kabinet die draai zo snel maakte, schoot meerdere burgemeesters in het verkeerde keelgat, zeker ook omdat dit was gebeurd zonder overleg met het Veiligheidsberaad.

"Er zijn collega's die dat verdedigd hebben voor regionale media, om vervolgens te horen dat het toch weer iets anders moet zijn. Dat is niet zo makkelijk. Ik snap dus best dat er onvrede over is", aldus Lenferink.

Volgens de burgemeester van Leiden is maandagavond gesproken over het "strakker organiseren van de structuur hoe je met elkaar omgaat". Dat moet volgens hem voorkomen dat er allerlei "ad-hocmaatregelen" worden genomen.

Burgemeesters hebben behoefte aan 'duidelijke lijn'

Voorafgaand aan het Veiligheidsberaad waren onder anderen burgemeesters Pieter Broertjes (Hilversum) en Jan Lonink (Terneuzen) erg kritisch op het "mondkapjesadvies". Ze pleiten voor een mondkapjesplicht in plaats van een dringend advies. "We hebben behoefte aan een duidelijke richtlijn", aldus Lonink.

Ook Marianne Schuurmans (Haarlemmermeer) en René Verhulst (Ede) vinden dat er duidelijker gecommuniceerd moet worden over het advies om mondmaskers te dragen.

Extra maatregelen gaan volgens Lenferink de komende dagen niet genomen worden. "Dit weekend is het eerste moment waarop je kunt zien of er iets van een kentering zichtbaar is en of dat moet leiden tot nieuwe maatregelen. Het kan zijn dat na het weekend nieuwe maatregelen worden genomen, het kan ook zijn van niet. Het ligt eraan wat we waarnemen in de cijfers."