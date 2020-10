Op sociale media wordt maandag een bericht verspreid over verscherpte coronamaatregelen die vanaf vrijdag zouden gaan gelden. Dit bericht is nep, zo laat een woordvoerder van het ministerie aan NU.nl weten.

In het bericht, dat onder meer op Facebook, WhatsApp en Twitter wordt gedeeld, staat dat onder meer dat sportwedstrijden op amateurniveau per 9 oktober worden verboden. Ook zou er vanaf die dag een avondklok van 22.00 uur tot 6.00 uur gelden in de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Deze maatregelen zouden in een persconferentie op donderdag worden toegelicht, is te lezen in het bericht.

"Het is te betreuren dat mensen via deze wijze nepnieuws verspreiden en onrust veroorzaken", aldus het ministerie op Twitter. Het ministerie verwijst mensen naar hun website voor de meest actuele maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet na afloop van het beraad met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's weten dat hij het "buitengewoon vervelend" vindt dat iemand over "dit soort serieuze zaken ongein uithaalt". Volgens de minister gaat het om "zelfbedachte regels" en daarom wil hij niet ingaan op de in de e-mail opgesomde maatregelen. "Ik herken het lijstje regels totaal niet."