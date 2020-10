De capaciteit van testlaboratoria is in rap tempo opgeschaald, bevestigen woordvoerders van de overkoepelende organisatie van GGD's en het ministerie van Volksgezondheid in gesprek met NU.nl. Momenteel kunnen per dag 56.200 coronatests afgenomen worden, ruim zesduizend méér dan het ministerie verwachtte te kunnen afnemen rond deze tijd.

Mede door de snelle uitbreiding kunnen eind oktober naar verwachting zo'n 70.000 tests per dag worden afgenomen, cijfers die projectleider Edwin Boel van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) eerder deelde met NU.nl. Volgens het ministerie en de GGD's liggen de cijfers "ver boven eerdere verwachtingen".

De totale testcapaciteit van de testlaboratoria ligt momenteel overigens nog hoger. In totaal worden momenteel iedere dag ruim 62.000 tests geanalyseerd, maar daar zitten ook testen op overige ziektes bij en diverse andere medische onderzoeken. Twee weken geleden konden 'slechts' 28.000 coronatests per dag afgenomen worden.

Uit weekcijfers van de GGD GHOR blijkt dat vorige week bijna 223.000 tests zijn afgenomen, ruim vijftienduizend tests meer dan de voorgaande week. Dat is volgens de woordvoerder een direct gevolg van de verhoogde capaciteit bij de testlaboratoria.

"We moeten nu opschalen naar een niveau dat aanvankelijk pas eind oktober verwacht werd", aldus de woordvoerder. De GGD's lieten in het verleden meermaals weten dat een verdere opschaling voor hen geen probleem was, omdat honderden extra tests afnemen slechts enkele manuren meer kostte.

Nederland werkt samen met testlabs uit Duitsland en België

Het ministerie van Volksgezondheid vroeg de GGD's echter te wachten met het opschalen van de hoeveelheid tests, doordat de capaciteit bij de testlaboratoria moeilijker was om uit te breiden. Diverse testlabs uit Duitsland en België helpen inmiddels om de testcapaciteit te vergroten.

Door de geringe testcapaciteit was het de afgelopen weken meermaals erg lastig om een coronatest in te plannen. Telefoonlijnen van de GGD's raakten overbelast en tienduizend mensen per dag konden geen test inplannen.