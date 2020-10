Middelbare scholieren en docenten krijgen vanaf maandag het dringende advies om buiten de lessen een mondkapje te dragen. In de klas hoeven zij geen mondkapje op, maar wel bijvoorbeeld op de gang en in de aula.

Het ministerie van Onderwijs gaf dit advies vorige week na overleg met de VO-raad. Meerdere onderwijsorganisaties hadden bij het ministerie aangedrongen op deze maatregel.

Leerlingen mogen het mondkapje weer afdoen zodra ze in de klas zitten. Als leerlingen tijdens praktijklessen geen 1,5 meter afstand van de docent kunnen houden, is een mondkapje ook gewenst. Dat mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid. Zo kunnen leerlingen beter geen mondkapje dragen als ze moeten koken of lassen. Onderling hoeven middelbare scholieren geen afstand te houden.

“Ik vind het prima dat we mondkapjes moeten gebruiken, maar ik ervaar wel wat problemen. Het is moeilijk te handhaven en leerlingen verstaan mij slecht en ik hen, want we praten naast het mondkapje soms ook nog door plexiglas.” Leerkracht op reactieplatform NUjij

Schoolbesturen mogen zelf beslissen of een mondkapje verplicht wordt. Dat moet altijd in overleg met de medezeggenschapsraad, waarin onder anderen ouders en personeelsleden zitten.

Het advies betreft niet-medische mondkapjes (zonder keurmerk op het kapje), omdat medische mondkapjes bedoeld zijn voor de zorg. Door een niet-medisch mondkapje te dragen bescherm je jezelf niet tegen het virus, maar het kan wel helpen voorkomen dat je anderen besmet, bijvoorbeeld als je zelf geïnfecteerd bent zonder het te weten. Wetenschappers zijn er echter nog niet over uit hoeveel zo'n mondkapje dan precies bijdraagt aan het voorkomen van verdere verspreiding.

Alle andere coronamaatregelen blijven van kracht

Het dragen van de mondkapjes is een aanvulling op de huidige coronamaatregelen. Leerlingen moeten dus nog steeds zoveel mogelijk afstand houden van docenten en andere medewerkers van de school.

Het advies geldt niet voor kinderen op de basisschool. De kans dat jonge kinderen het virus verspreiden is volgens het ministerie aanzienlijk kleiner.

Het advies is ook niet bedoeld voor mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Deze onderwijsinstellingen kunnen wel in overleg met de veiligheidsregio besluiten over te gaan tot een dringend advies.