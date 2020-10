De Amerikaanse president Donald Trump is voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname weer in het openbaar gezien. De met het coronavirus besmette president stapte zondag rond 17.30 uur (lokale tijd) in een auto en reed langs aanhangers die zich bij het militair ziekenhuis Walter Reed hadden verzameld.

In een video is te zien dat Trump een mondkapje draagt en vanuit de auto naar zijn aanhangers zwaait. Kort voor zijn rit deelde de president in een videoboodschap mee dat hij een "verrassingsbezoek" aan "de patriotten" zou brengen.

Trump waardeert het enthousiasme waarmee zijn supporters hem een hart onder de riem steken. "We hebben enthousiasme zoals niemand anders dat heeft."

In de videoboodschap zegt Trump ook dat hij veel over het coronavirus heeft geleerd: "Ik heb het geleerd door echt naar school te gaan. Dit is niet een ik-lees-het-boek-welschool. Ik begrijp het nu, het is echt interessant."

75 Trump over coronavirus: 'Ik snap het nu'

Arts heeft kritiek op Trumps ritje

Een arts van het ziekenhuis Walter Reed heeft de actie van de president op Twitter bekritiseerd. "De presidentiële auto is niet alleen kogelvrij, maar ook hermetisch afgesloten om te beschermen tegen een chemische aanval." Het risico om binnen met het coronavirus besmet te raken, is volgens de arts zeer groot.

"Iedereen die in de auto zat, moet nu twee weken in quarantaine. De onverantwoordelijkheid is verbazingwekkend."

Vanuit een auto zwaait Donald Trump naar zijn aanhangers. (Foto:ANP)

'Trump mag mogelijk maandag al naar huis'

Eerder op zondag liet Sean Conley, de persoonlijke arts van de president, weten dat Trump goed herstelt. Hij mag mogelijk maandag het militaire ziekenhuis in Bethesda verlaten.

De artsen stellen dat de vitale functies van de president stabiel of aan de beterende hand zijn. Onder meer zijn hart, longen en lever worden nauwlettend in de gaten gehouden. De president heeft zaterdag ook een tweede dosis van het ebolamedicijn remdesivir gekregen. "Het herstel van Trump gaat met ups en downs", aldus Conley.

Naast de behandeling met remdesivir en een cocktail van synthetische antilichamen krijgt Trump sinds zaterdagavond ook de steroïde dexamethason toegediend. Dit medicijn moet de zuurstofwaardes in zijn bloed op peil houden. De president heeft volgens zijn artsen geen last van bijwerkingen.

Trump werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij positief was getest en zijn gezondheid achteruit was gegaan.