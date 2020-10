Het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten is in Nederland met 69 gestegen naar 810, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg verwacht dat het aantal opnames de komende dagen blijft stijgen.

De "forse stijging" sluit volgens Kuipers aan bij eerdere voorspellingen. "Op basis van de besmettingscijfers verwachten wij dat het aantal ziekenhuisopnames in de komende dagen verder zal stijgen", zegt Kuipers.

In totaal liggen er momenteel 163 mensen op de intensive care, zeven meer dan zaterdag. Inclusief reguliere patiënten zonder corona is de totale bezetting van de ic's momenteel 699, 28 minder dan zaterdag.

De verhouding is "beter dan bij de eerste piek", aldus Kuipers. Omdat veel patiënten jonger zijn en artsen beter bekend zijn met het virus dan in maart, liggen er in verhouding met het aantal ziekenhuisopnames minder mensen op de ic's.

Iets meer nieuwe positieve tests

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zondag 4.007 nieuwe positieve tests. Dat is een kleine stijging ten opzichte van een dag eerder (3.978).

Daarbij registreerde het instituut het afgelopen etmaal 24 nieuwe ziekenhuisopnames en vijf sterfgevallen van mensen die positief zijn getest op het coronavirus.

Dit wil niet zeggen dat al deze mensen ook daadwerkelijk het afgelopen etmaal zijn opgenomen of overleden. Soms worden sterfgevallen en opnames op een latere dag gemeld, omdat er een vertraging in het systeem zit of er een naberekening wordt gedaan.

Stijging Tilburg zet niet door

In de gemeente Amsterdam nam het aantal bevestigde besmettingen het meest toe, met 457. Daarna volgen Rotterdam en Den Haag met 267 en 256 positieve tests.

Zaterdag nam het aantal gevallen in Groningen en Tilburg snel toe. In beide gemeenten heeft die toename zondag niet doorgezet. In Groningen werden 75 nieuwe gevallen bekend. Een etmaal eerder was de toename nog dubbel zo groot. In Tilburg werden zondag 55 positieve tests gemeld, tegen 81 zaterdag.