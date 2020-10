De politie heeft van zaterdagnacht tot zondagochtend meerdere illegale feesten beëindigd. Agenten deelden onder meer ruim honderd bekeuringen uit bij twee feesten in de regio rond Haarlem. Ook een illegale rave in Weert werd zondagochtend rond 9.00 uur opgedoekt. In Utrecht beëindigden agenten een bijeenkomst van een grote groep jongeren in het Griftpark.

De politie zegt streng op te treden tegen illegale feesten. In Weert greep de mobiele eenheid in na meerdere meldingen van geluidsoverlast. Zo'n 150 feestgangers waren aanwezig bij een loods aan de Vliesvenweg, schrijft de politie in een persbericht.

Twee personen zijn gearresteerd. Een is aangehouden voor baldadigheid, de ander omdat hij een agent bespuugde. Er zijn geen boetes uitgeschreven.

Volgens lokale media betrof het een rave met deelnemers uit Frankrijk en België. Een woordvoerder van de politie zegt dat er in elk geval mensen uit Duitsland en België waren. Ze wist nog niet of er ook Fransen meededen.

In België geldt code oranje en in Frankrijk code rood. Of de feestgangers in quarantaine moeten, kon de woordvoerder ook nog niet zeggen.

Bunkerfeest in Noord-Holland gestopt

Ook bij een bunker in Velserbroek beëindigde de politie zaterdagnacht een illegaal feest met tientallen bezoekers, meldt de politie in een persbericht. Agenten deelden boetes uit aan zoveel mogelijk aanwezigen.

De politie gooide later op de avond ook roet in het eten bij een ander illegaal feest, ditmaal in Haarlemmerliede. Ruim twintig bezoekers van dat feest krijgen een boete toegestuurd.

De politie zegt voor beide Noord-Hollandse feesten in totaal ruim honderd boetes uitgedeeld te hebben.

21 feestgangers beboet in Zaltbommel

In Zaltbommel maakte de politie zaterdagavond rond 22.30 uur een einde aan feest in een bedrijfspand. 21 mensen kregen een bekeuring omdat ze zich volgens de politie niet aan de coronaregels hadden gehouden.

Jongeren in Utrecht creëren overlast

Bij het Griftpark in Utrecht zorgde "een grote groep" jongeren zaterdagavond ook voor overlast, laat een woordvoerder weten. Een aantal van hen kregen een bekeuring voor het niet naleven van de coronaregels. Om hoeveel jongeren en bekeuringen het gaat, kon de woordvoerder niet zeggen.

In Utrecht was het sowieso voor de tweede nacht op rij onrustig, schrijven lokale media. Na de landelijk verplichte sluiting van horeca om 22.00 uur zouden er lange rijen voor supermarkten in het centrum gestaan hebben. Eén supermarkt zou eerder dichtgegaan zijn, omdat de coronaregels niet meer te handhaven waren. Dit kon de gemeente nog niet bevestigen tegenover NU.nl.

Aanpak feesten verschilt per politiekorps

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet reageren op de verschillende manieren waarop de politiekorpsen illegale feesten afhandelen. Dat in sommige gevallen iedereen een boete krijgt en in andere gevallen niemand, is een lokale afweging, zegt een woordvoerder.

Boa's ter plaatse bij supermarkt Boon, die vroeg gesloten zou zijn. (Beeld: ANP)