Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zaterdag bijna vierduizend nieuwe coronabesmettingen. Het aantal positieve tests steeg in het afgelopen etmaal met 3.978.

Het totale aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met acht toegenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) nam met vier af tot 156. Buiten de ic om werden twaalf coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen.

Het RIVM registreerde 32 nieuwe ziekenhuisopnames. Van deze opnames is niet bekend of ze in de afgelopen 24 uur zijn hebben plaatsgevonden.

Daarnaast meldde het RIVM 21 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus. Daarvan werden er vijf geregistreerd in de gemeente Vijfheerenlanden.

Dat wil niet zeggen dat tussen vrijdag en zaterdag 21 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus: soms worden de overlijdensgevallen later doorgegeven of heeft een gemeente een naberekening gedaan. Dat laatste was bijvoorbeeld op 26 september aan de hand. Toen werden 38 sterfgevallen gemeld. Dat grote aantal was echter het gevolg van een naberekening door de GGD IJsselland.

Aangescherpte maatregelen vanwege stijgend aantal positieve tests

Het aantal positieve tests ligt al een aantal dagen boven de 3.000; zo werden vrijdag 3.831 nieuwe coronatests gemeld. Maandag waren dit er nog 2.914. Vorige week werden dagelijks gemiddeld 2.760 nieuwe positieve tests geregistreerd.

De meeste nieuwe besmettingen werden in Amsterdam vastgesteld: 367. Ook Rotterdam (282), Den Haag (209) en Groningen (156) meldden veel positieve tests.

De coronamaatregelen in Nederland zijn eerder deze week aangescherpt vanwege het stijgende aantal positieve tests. Zo moet bijvoorbeeld de horeca de deuren eerder sluiten en is er in de komende weken geen publiek welkom bij zowel amateursport als topsport.

Daarnaast heeft het kabinet dringend geadviseerd een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, zoals supermarkten. Ook middelbare scholen hebben dit advies gekregen.