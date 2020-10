De tweede golf is waarschijnlijk met name veroorzaakt door jongeren die het virus na hun vakantie in Zuid-Frankrijk of Spanje hebben meegebracht naar Nederland. Dat concludeert het RIVM uit onderzoek, schrijft de NOS.

De jongeren zouden het virus via feesten en studentenhuizen verder hebben verspreid. Hierdoor raakten ook ouderen besmet, die het virus via hun werk en familie weer verder verspreidden. Zo is het virus uiteindelijk ook weer in de verpleeghuizen terechtgekomen, stelt het RIVM.

Deze conclusie is gebaseerd op de eerste bevindingen van het Erasmus MC, dat onderzoek deed naar de clusters van besmettingen. Volgens Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), is het een "duidelijke en geloofwaardige duiding van wat er nu gaande is", zegt hij tegen het nieuwsmedium.

Toen het coronavirus in maart haar intrede deed in Nederland, werd dit teruggeleid naar vakantiegangers uit Noord-Italië en Oostenrijk. Onder meer door carnaval kon het virus zich waarschijnlijk door het land verspreiden.

Van Dissel: Effect van dragen mondkapjes 'buitengewoon gering'

Een van de maatregelen die de regering heeft getroffen om de tweede golf van het virus af te vlakken, is het dringende advies om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Van Dissel blijft bij zijn eerdere standpunt dat het dragen van niet-medische mondkapjes niet nodig is, zei hij vrijdag tegen de NOS.

Het gaat volgens Van Dissel om een politiek besluit. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft volgens de directeur beoordeeld dat de toegevoegde waarde van mondkapjes 'buitengewoon gering' is, uitgaande van thuisblijven bij klachten en de 1,5 meter. "Uiteraard is het zo dat wij als OMT ons ook hebben gerealiseerd dat sommige mensen gewoon liever een mondkapje op hebben. Daar zeggen wij over: dat is prima, als iemand zich daarmee veiliger waant dan moet die dat doen."