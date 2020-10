Het aantal bevestigde coronadoden in India is zaterdag gestegen tot meer dan 100.000, blijkt uit de recentste cijfers van Johns Hopkins University. Ondanks de toenemende cijfers ziet India zich door economische problemen genoodzaakt de coronamaatregelen te versoepelen.

Het totale dodental in het ongeveer 1,3 miljard inwoners tellende land staat zaterdag op 100.842. India is na de Verenigde Staten en Brazilië het derde land dat de grimmige mijlpaal passeert.

Het aantal positieve tests nam zaterdag met bijna 80.000 toe tot bijna 6,5 miljoen. Geen ander land meldt een dergelijk groot aantal vastgestelde besmettingen op één dag.

Ondanks het grote aantal coronadoden en positieve tests gaat de regering van premier Narendra Modi door met het versoepelen van de maatregelen, die juist zijn ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De regering ziet zich daartoe genoodzaakt doordat de economie van het land nagenoeg op instorten staat na de in maart ingevoerde strenge lockdown.

Sinds deze week mogen Indiase bioscopen weer de helft van het normale aantal bezoekers ontvangen. Medio oktober mogen ook de scholen de deuren weer openen.

Dodental India relatief klein vergeleken met andere zwaar getroffen landen

Indiase gezondheidsexperts maken zich er ook zorgen over dat de situatie in India erger is dan de officiële cijfers laten zien.

Ondanks het grote totale dodental, sterven in India relatief weinig coronapatiënten in vergelijking met in de VS en Brazilië. Een expert die is verbonden aan het Indiase centrum voor infectieziektenonderzoek, wijst erop dat de lage gemiddelde leeftijd van de Indiase bevolking daarin misschien ook een rol speelt.

De experts houden hun hart vast voor het komende najaar en de feestdagen, waaronder het hindoeïstische lichtfeest Divali dat volgende maand plaatsvindt. Dat zou tot een rappe toename van het aantal besmettingen kunnen leiden, vrezen ze.