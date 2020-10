Duitsland heeft vrijdag het deel van Nederland dat als risicogebied wat betreft corona geldt fors uitgebreid. Het gaat nu om het hele land behalve de provincies Zeeland en Limburg.

Deze nieuwe informatie staat op de website van het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zuid- en Noord-Holland en Utrecht werden eerder al als risicogebied aangewezen.

Reizigers uit risicogebieden moeten in Duitsland een negatieve coronatest kunnen tonen, waarvan de uitslag niet ouder dan 48 uur mag zijn. Reizigers die dit niet kunnen, moeten zich preventief laten testen. Reizigers mogen in afwachting van de testuitslag het land in, maar wel onder de voorwaarde dat ze in quarantaine gaan.

De autoriteiten hopen met deze maatregelen vakantiegangers af te schrikken naar risicogebieden te gaan. Berlijn deed ook Schotland en delen van Engeland in de ban, terwijl in Oostenrijk twee gebieden juist weer als veilig werden bestempeld.

Nederland kampt sinds vorige maand met een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Vrijdag werd met 3.831 positieve tests opnieuw een dagrecord gemeld. Nederland voert vanwege de negatieve ontwikkelingen van de cijfers steeds meer coronamaatregelen in.