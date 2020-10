Jaap van Dissel blijft bij zijn eerdere standpunt dat het dragen van niet-medische mondkapjes niet nodig is. De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) herhaalt in gesprek met de NOS dat mondkapjes "een buitengewoon gering effect" hebben op de verspreiding van het coronavirus.

Daarmee reageert Van Dissel, die tevens voorzitter is van het Outbreak Management Team (OMT), op het mondkapjesadvies van het kabinet. Sinds woensdag wordt het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes dringend geadviseerd.

Volgens Van Dissel gaat het om een politiek besluit. Het is volgens hem niet duidelijk of niet-medische mondkapjes nut hebben bij het voorkomen van nieuwe coronabesmettingen. Onderzoeken naar het effect van mondkapjes hebben namelijk uiteenlopende resultaten.

De OMT-voorzitter verwacht dat het dragen van mondkapjes weinig effect heeft in een ruimte waar de coronamaatregelen worden nageleefd en mensen onderling voldoende afstand kunnen houden. In andere situaties zouden mondkapjes een toegevoegde waarde kunnen hebben. Daarom geldt in het openbaar vervoer wel een mondkapjesplicht.

'Basisregels veel effectiever dan dragen van mondkapjes'

De basisregels zijn volgens Van Dissel effectiever dan het vermeende effect van niet-medische mondkapjes. Hij denkt ook dat het dragen van mondkapjes kan leiden tot schijnveiligheid. "We willen ook vooral de boodschap afgeven dat bijvoorbeeld het houden van voldoende afstand een veel belangrijkere maatregel is", zegt hij tegen de NOS.

Eerder deze week schreef het OMT dat mondkapjes geadviseerd kunnen worden voor plekken waar het niet mogelijk is om te allen tijde afstand te houden. Dit gebeurde volgens Van Dissel vanwege het veiligheidsgevoel van mensen, en niet vanwege medische redenen.