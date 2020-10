De Amerikaanse president Donald Trump vertoont milde symptomen, zei stafchef van het Witte Huis Mark Meadows vrijdag. Trump maakte eerder deze vrijdag bekend dat hij en zijn vrouw Melania (50) positief testten op het coronavirus. Een zegsvrouw van het Witte Huis zegt dat de verkiezingen niet in het gedrang komen en dat de president gewoon mee zal doen.

De 74-jarige Trump vertelde over zijn positieve test in een tweet, maar zei niet of hij symptomen had. Eerder testte zijn adviseur Hope Hicks ook al positief op het virus.

Op Twitter liet Trump weten dat hij en Melania direct in isolatie gaan. Voorlopig zet hij zijn taken door vanuit het Witte Huis, zijn officiële residentie en werkplek.

"Het Amerikaanse volk kan erop vertrouwen dat we een president hebben die zijn werk nog doet en zal blijven doen. En ik ben er optimistisch over dat hij snel zal herstellen", zei Meadows tegen verslaggevers in het Witte Huis.

Zijn symptomen zouden voorlopig nog mild zijn. Twee bronnen omschrijven ze tegen The New York Times als lichte verkoudheidssymptomen. Ook zou hij wat traag geleken hebben bij een groot diner op zijn golfclub in Bedminster.

Na afloop van een campagnebijeenkomst woensdag in Minnesota zou de president ook in slaap gevallen zijn in Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Over de toestand van Melania is nog niets bekend.

Gevolgen van besmetting zijn onduidelijk

Over slechts 32 dagen beginnen de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Miljoenen kiezers zijn al begonnen met stemmen, onder meer via de post of door gebruik te maken van de optie om vroeg naar de stembus te gaan.

De positieve test van Trump werpt veel vragen op over de gevolgen voor zijn verkiezingscampagne. Trump ontkende lang de ernst van het coronavirus, die hij herhaaldelijk vergeleek met de griep.

Ook maakte hij deze week de Democratische presidentskandidaat Joe Biden belachelijk wegens het dragen van een gezichtsmasker, tijdens het eerste debat tussen de twee afgelopen week.

Of de volgende twee debatten tussen Trump en Biden nog doorgaan, is onduidelijk. De eerstvolgende staat gepland voor 15 oktober. Dat is over minder dan twee weken, de periode die COVID-19-patiënten normaal in quarantaine gaan.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden (77) en zijn vrouw lieten zich na het nieuws van Trump ook testen. Biden meldde later op de dag dat de uitslag van hem en zijn vrouw Jill vooralsnog negatief is. Ook zijn kandidaat voor vicepresident Kamala Harris (55) testte negatief.