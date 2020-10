Het aantal nieuwe positieve coronatests in Nederland is vrijdag met 3.831 een stuk groter dan een dag eerder (3.262). Sinds donderdag zijn nog eens 23 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen en 9 sterfgevallen doorgegeven, zo blijkt uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vorige week werden dagelijks gemiddeld 2.760 nieuwe positieve tests geregistreerd.

Op dinsdag, woensdag en donderdag werden steeds dertien coronagerelateerde sterfgevallen gerapporteerd. Overigens zijn niet alle nieuwe opnames, positieve tests en sterfgevallen van de afgelopen 24 uur. Soms krijgt het RIVM vanwege vertraging in de administratie een melding op een later moment binnen.

In totaal liggen 733 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis. 160 bedden op de intensive care worden momenteel bezet door coronapatiënten. Dat komt neer op een stijging van acht personen ten opzichte van donderdag.

De coronamaatregelen in Nederland zijn eerder deze week aangescherpt als gevolg van het stijgende aantal positieve tests. Zo moet bijvoorbeeld de horeca de deuren eerder sluiten en is er in de komende weken geen publiek welkom bij zowel amateursport als topsport.

Daarnaast heeft het kabinet dringend geadviseerd een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. Hierbij kun je denken aan supermarkten. Ook middelbare scholen hebben dit advies gekregen.