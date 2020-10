In woonzorgcentrum Maartens-Stede in het Overijsselse Losser zijn dertien bewoners en vier medewerkers positief getest op het coronavirus. Dat heeft zorggroep Sint-Maarten, waar het zorgcentrum onder valt, vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Het complex is tijdelijk gesloten voor bezoekers. Volgens een woordvoerder vertonen de getroffen bewoners "lichte griepverschijnselen". In Maartens-Stede verblijven mensen die een chronische ziekte en/of een beperking hebben.

De coronabesmettingen kwamen aan het licht door een lopend contactonderzoek. Omdat de positief geteste bewoners verspreid over het pand zitten, is besloten het hele gebouw af te sluiten. De positief geteste personeelsleden verblijven in thuisquarantaine.

Het bezoekverbod geldt niet voor het naastgelegen Oldenhove, dat tot dezelfde zorggroep behoort. Wel is besloten tot het verplicht dragen van mondkapjes in alle locaties in Losser, Oldenzaal, Weerselo, Denekamp en Ootmarsum.