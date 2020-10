Een groep Nederlandse reizigers zit sinds donderdagochtend vast op luchthaven Trapani op het Italiaanse eiland Sicilië. Aan boord van hun vliegtuig zaten drie personen die bij aankomst op het eiland positief werden getest op het coronavirus.

De Italiaanse autoriteiten hebben beslist dat deze mensen en nog 36 medereizigers die bij hen in de buurt zaten, de luchthaven niet af mogen. Zij werden overigens negatief getest op COVID-19.

Volgens reisorganisatie Corendon wilden de autoriteiten de groep reizigers eerst naar een quarantainehotel brengen, waar ze allemaal een echte coronatest zouden moeten afleggen en daar de uitslag kunnen afwachten.

"Maar de Italianen zijn toch weer van dit idee teruggekomen", aldus een woordvoerder van Corendon naar aanleiding van berichtgeving hierover in De Telegraaf. De reizigers mogen nu niet van het vliegveld af.

Corendon meldt dat samen met de burgemeester en de Nederlandse ambassade wordt geprobeerd om de reizigers weer naar Nederland terug te brengen. "We kunnen er als Corendon helaas weinig invloed op uitoefenen. De Italiaanse autoriteiten zijn hierbij leidend", aldus het bedrijf.

Nederlandse overheid kan niets doen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt aan De Telegraaf dat de Nederlandse overheid niets kan doen aan het Italiaanse beleid. "Het Italiaanse reisadvies is geel. En dat gele advies betekent: ja, je kunt op vakantie, maar er zijn risico's. En dit is zo'n risico: dat je in een situatie komt waar je niet in wil zitten."

Volgens de nieuwe coronaregels op het Italiaanse eiland, die donderdag zijn ingegaan, moeten mensen bij aankomst een sneltest afleggen.