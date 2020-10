De coalitie en oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, 50PLUS en SGP hebben donderdag volgens ingewijden een akkoord bereikt over de coronaspoedwet. De wet gaat voor drie maanden gelden in plaats van zes en de coronaboete gaat omlaag van 390 naar 95 euro.

De Tweede Kamer krijgt in het vervolg een week de tijd om bezwaar te maken tegen nieuwe coronamaatregelen die worden aangekondigd door het kabinet.

De wet wordt naar verwachting komende week behandeld in de Tweede Kamer. Met steun van de oppositiepartijen is er ook een meerderheid in de Eerste Kamer.

De coronaspoedwet moet een juridische basis geven aan alle maatregelen rondom het coronavirus en moet de plaatselijke noodverordeningen vervangen.

Een week geleden werd al bekend dat de regering de coronaboete wilde verlagen naar een bedrag onder de 100 euro. Dat is omdat iemand pas een justitiële aantekening kan krijgen bij een boete boven dat bedrag. Deze aantekening kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld als iemand wil solliciteren.

43 Zo’n 2.500 demonstranten tegen coronaspoedwet op Malieveld

Aankondiging spoedwet leidde kritiek en demonstraties

De aankondiging van de coronaspoedwet zorgde voor veel kritiek vanuit tal van organisaties en de oppositie. Bovendien werden er regelmatig demonstraties gehouden in grote steden.

Ook de Raad voor de rechtspraak was kritisch op de spoedwet. Veel onderdelen van de wet zouden te ruim zijn geformuleerd, waardoor onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor burgers.

In april werd de spoedwet al aangekondigd door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), maar door alle ophef is deze er nog steeds niet van gekomen.