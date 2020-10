Als het aantal besmettingen met het coronavirus in de loop van komende week nog steeds oploopt, dan moeten er eerder dan over drie weken extra maatregelen worden genomen. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), donderdagmiddag.

Maandagavond maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend dat de extra maatregelen in ieder geval voor drie weken gelden en dat daarna wordt gekeken of het maatregelenpakket kan worden verlicht of dat een verzwaring nodig is.

Kuipers vindt niet dat daar drie weken op gewacht moet worden. "Als er tussentijds een duidelijke verslechtering zichtbaar is, dan hoef je geen drie weken te wachten", zei hij. "Het is dan echt verstandig om opnieuw te kijken: waar gaan we naartoe en waar moeten aanvullende maatregelen genomen worden?"

Donderdag is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis iets gedaald. In totaal liggen 691 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er tien minder dan woensdag.

De lichte daling van het aantal COVID-19-patiënten in het ziekenhuis komt door een afname van twaalf patiënten op de intensive care (ic). Op de overige afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen steeg het aantal met corona besmette patiënten wel licht.

Kuipers sprak van "goed nieuws", maar hecht voor nu niet al te veel waarde aan de lichte daling. "We hebben te maken met dagkoersen", zei hij. "De verwachting is dat het aantal COVID-19-patiënten nog blijft stijgen."

In totaal liggen momenteel 763 patiënten op de ic en dat is inclusief de patiënten die niet met het coronavirus besmet zijn.

Het aantal niet-coronapatiënten op de ic ligt nog altijd aanzienlijk lager dan normaal gesproken het geval is en dat baart Kuipers zorgen. Een echt duidelijke verklaring daarvoor heeft hij echter niet.

"Het is verbazingwekkend dat het zo lang duurt voor de ic-bezetting op niveau is. Half april zou ik hebben gezegd dat dat binnen twee maanden weer op peil zou zijn."

Volgens de LNAZ-voorzitter betekent de relatief lage ic-bezetting dat op enig moment een groep patiënten opduikt die niet de zorg heeft gekregen die het nodig had. Er wordt volgens hem uitgezocht om welke groep het precies gaat, "maar de impact zal significant zijn".