Het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen is donderdag (3.262) iets minder dan een dag eerder (3.302). Het totale aantal nieuwe ziekenhuisopnames steeg met 47 en er kwamen dertien nieuwe sterfgevallen bij, blijkt uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De regio Rotterdam-Rijnmond telt voor het eerst meer dan tienduizend bevestigde gevallen.

Het is de vijfde dag op een rij dat het aantal nieuwe positieve tests boven het daggemiddelde van vorige week (2.760) zit.

Dinsdag en woensdag registreerde het RIVM ook al dertien nieuwe sterfgevallen.

Niet alle opnames, tests en sterfgevallen vonden het afgelopen etmaal ook daadwerkelijk plaats. Soms krijgt het RIVM een melding op een later moment binnen vanwege de verwerkingstijd.

Aantal opgenomen patiënten gedaald

In totaal liggen er 691 coronapatiënten in het ziekenhuis, tien minder dan een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Op de intensive cares (ic's) is het aantal opgenomen coronapatiënten donderdag licht gestegen: met twee patiënten is de bezetting gegroeid naar 152.

De totale bezetting van de ic's staat, inclusief patiënten die geen corona hebben, op 763. Dat is veertien meer dan de vorige dag.

Rotterdam-Rijnmond gaat door grens van tienduizend gevallen

Rotterdam-Rijnmond telde de meeste nieuwe bevestigde gevallen. Het aantal positieve tests daar steeg met 449. Daaronder zijn 277 positieve tests in Rotterdam zelf. Daarmee gaat de Maasstad als tweede stad in Nederland door de grens van tienduizend bevestigde gevallen. De teller staat nu op 10.105.

In Amsterdam-Amstelland werden afgelopen etmaal 408 positieve tests geregistreerd, waaronder 344 in Amsterdam. Sinds het begin van de uitbraak zijn 13.365 inwoners van de hoofdstad positief getest. Het aantal bevestigde besmettingen in Haaglanden steeg met 352 en in de provincie Utrecht met 284.

Leiden ging donderdag door de grens van duizend besmettingen, als zeventiende gemeente in Nederland.