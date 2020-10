De overheid heeft vrijdag details gepubliceerd voor het "dringend advies" om in publieke binnenruimtes mondkapjes te gebruiken. Op deze manier is er volgens het kabinet meer duidelijkheid rond het gebruik van deze beschermingsmiddelen. In welke situaties zou je een mondkapje moeten dragen?

Na het Kamerdebat woensdag besloot het kabinet per direct het advies uit te brengen, omdat er breed draagvlak zou zijn voor een eenduidig landelijk advies.

Het advies geldt voor iedereen boven de dertien jaar oud in ruimtes zoals winkels, restaurants, cafés, theaters en concertzalen, maar ook musea, stations, parkeergarages en benzinestations.

Uitzonderingen worden gemaakt voor mensen die om medische redenen of andere beperkingen geen mondkapje kunnen dragen. Ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje voor niet mogelijk.

Let op: mondkapjes zijn nooit geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

Zo gebruik je een mondkapje Gebruik alleen niet-medische mondkapjes

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan

Mondkapje mag af op zitplek

Het advies geldt alleen wanneer je staat of loopt. Wanneer je eenmaal zit op een locatie met een vaste zitplek, zoals een restaurant of theater, kan het mondkapje afgezet worden. Hierbij moet er wel altijd rekening gehouden worden met de anderhalvemeterregel. Bij een toiletbezoek wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.

Het advies geldt ook voor alle Nederlandse winkels. Wanneer winkeliers het advies opnemen in de huisregels, mogen ze mensen weren die zich er niet aan houden. Zo heeft de Bijenkorf mondkapjes wel verplicht, maar de HEMA niet.

Over het algemeen is het advies om het mondkapje zo veel mogelijk te dragen, bijvoorbeeld wanneer men verschillende winkels achter elkaar bezoekt of naar een pretpark gaat. Het continu aanraken van het mondmasker verhoogt namelijk het risico op besmetting.

Alleen advies voor voortgezet onderwijs

Het advies geldt in het onderwijs alleen voor middelbare scholen, hoewel er ook steeds meer andere onderwijsinstellingen zijn die het gebruik van mondkapjes door zowel leraren als leerlingen aanmoedigen of verplichten. Sowieso mógen mondkapjes wel op, het is niet verboden.

Voor mensen met een contactberoep, onder wie kappers en schoonheidsspecialisten, geldt het advies wel. Dat geldt dan voor zowel de dienstverlener als de klant.

Veiligheidsregio's kunnen mondkapjes verplichten

Veiligheidsregio's kunnen ervoor kiezen om in hun gebied strenger te zijn dan het landelijke advies en de mondkapjes verplicht maken. Op Schiphol en andere luchthavens zijn mondkapjes op een aantal plaatsen verplicht.

Er geldt ook een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, omdat het lastig is om te allen tijde 1,5 meter afstand te houden in treinen, bussen, trams en metro's. De verplichting geldt voor iedereen van dertien jaar en ouder. Wie geen mondkapje draagt, kan een boete van 95 euro krijgen. Op de stations zelf geldt de plicht niet, maar hier worden mondkapjes nu wel geadviseerd.

Geen medische mondkapjes

In alle gevallen geldt: draag geen medisch mondkapje, maar eentje zonder filter (een zogeheten niet-medisch mondmasker). De kapjes met filter zijn bedoeld voor de zorg. Niet-medische mondkapjes hebben geen CE-markering en ook geen medische claim, zoals 'for medical use'.

Bij onder meer de drogist en in veel supermarkten kun je wegwerpmondkapjes kopen, die geschikt zijn voor eenmalig gebruik. Ook kun je een stoffen mondmasker kopen of zelf maken. Dat masker kun je na een wasbeurt op 60 graden hergebruiken.

Om het besmettingsrisico te verkleinen, geeft de overheid een aantal tips. Raak het mondkapje bijvoorbeeld alleen met schone handen aan en zo min mogelijk, pak het alleen vast bij de elastieken en zorg dat je mond, neus en kin bedekt zijn.

In overleg met gemeentes wordt gekeken hoe minima voorzien kunnen worden van mondkapjes, bijvoorbeeld via voedselbanken, schrijft de overheid.