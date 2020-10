Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), en zangeres Famke Louise hebben woensdagmiddag samen gesproken over hoe ze jongeren beter kunnen bereiken om het coronavirus te bestrijden. Dat zegt Gommers in gesprek met NU.nl. Hij heeft de ontmoeting ervaren als "ontzettend leuk".

Gommers had Famke Louise uitgenodigd voor een gesprek toen de twee elkaar spraken in het tv-programma Jinek. Famke Louise zat daar vanwege haar deelname aan de actie op social media #ikdoenietmeermee.

Een dag later kwam ze terug op die actie en zei ze in gesprek te gaan met experts.

Gommers legde uit dat hij en Famke Louise het "samen hebben gehad over wat een goede methode zou kunnen zijn om jongeren te bereiken".

"Ik was blij dat ze er positief in stond en samen hebben we opbouwend verder kunnen denken", aldus de arts van het Erasmus MC. "Ik ben een dokter en denk dat ik een stukje van de medische inhoud kan uitleggen. Dat heb ik gedaan en dan merk je: ze begrijpt het beter."

Gommers spreekt de hoop uit dat er nog een vervolg aan het gesprek komt. "Ik heb haar gevraagd na te denken over hoe we samen de jeugd kunnen gaan bereiken." Hoe dat precies wordt vormgegeven is nog niet duidelijk, maar Gommers zegt daar zeker een bijdrage aan te willen leveren.

Famke Louise deelde op Instagram een foto van haar ontmoeting met Diederik Gommers. (Bron: Instagram @famkelouise)

'We waren een beetje gek aan het doen'

Aan het eind van de ontmoeting werd er nog een foto en een filmpje (met een filter die gezichten vervormt) van de intensivist en de influencer gemaakt, die op de Instagram-pagina van Famke Louise werd geplaatst.

"Ik heb het zelf nog niet gezien en had erna een bespreking en tijdens die bespreking kreeg ik al allerlei appjes over die foto", lacht Gommers.

"Ik heb zelf geen Instagram en we waren een beetje gek aan het doen. Op het gebied van sociale media ben ik niet veel wijzer geworden, hoor. Ik zal wel van mijn kinderen horen wat ik verkeerd heb gedaan, haha."