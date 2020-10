Het advies van het kabinet om in openbare binnenruimtes mondkapjes te gaan dragen vanwege het coronavirus, is slecht nieuws voor twee miljoen dove en slechthorende Nederlanders. Zij kunnen niet meer liplezen én zien minder gezichtsuitdrukkingen bij hun gesprekspartners.

Natuurlijk begrijpen doven en slechthorenden het nut en de noodzaak van mondkapjes, beklemtoont directeur Wil Verschoor van stichting Hoormij.

"Maar de overheid lijkt voorbij te gaan aan het feit dat een heel groot deel van de Nederlanders in één keer heel erg onthand raakt", zegt ze. "Je kan letterlijk niet meer horen wat er wordt gezegd, en dus ook niet meepraten en minder meedoen."

Dove en slechthorende mensen kunnen vaak goed liplezen. Dit compenseert het deel dat zij missen door hun auditieve beperking. "Je kan woorden in je hoofd afmaken doordat je ziet wat de lippen zeggen, zeker in combinatie met de gezichtsuitdrukking", legt Verschoor uit.

Ook 1,5 meter afstand is obstakel voor deze groep

De 1,5 meter afstand vormde al een flinke extra hobbel voor deze twee miljoen Nederlanders. "Maar mondkapjes zijn - vanuit het perspectief van de auditief beperkte landgenoot - een verschrikking." Hoormij waarschuwt onder meer voor snel toenemende eenzaamheid onder deze groep.

De directeur van de koepelorganisatie roept Nederlanders op de komende tijd meer begrip te hebben voor slechthorenden. "Harder spreken helpt niet. Maar langzamer en duidelijker spreken wél, zelfs met een mondkapje."

'Gebruik doorzichtige mondkapjes of let op icoontje'

Daarnaast pleit Hoormij voor het gebruik van doorzichtige mondkapjes; op de website van de organisatie staan links naar verschillende producenten. "Ze zijn een paar euro duurder, maar maken een wereld van verschil."

Ook zijn op de website icoontjes te downloaden die de slechthorende op zijn of haar mondkapje kan plakken. Op die manier weet een gesprekspartner meteen dat de ander problemen ondervindt met de communicatie. Hoormij gaat de komende dagen ook informatie inwinnen bij zusterorganisaties in landen waar het mondkapje al langer verplicht is.