Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kan zich goed voorstellen dat mensen het soms even helemaal gehad hebben met de coronamaatregelen. Toch heeft ieder individu er volgens hem belang bij om zich aan de adviezen van het kabinet te houden, zegt hij woensdag in de NU.nl-podcast Dit wordt het nieuws.

Het belangrijkste uitgangspunt van het kabinet is dat de druk op de zorg niet te hoog wordt. Daar heeft iedere burger baat bij, stelt Kuipers. "Als mij wat overkomt of mijn ouders, wil ik dat er voldoende zorgcapaciteit beschikbaar is."

Zo merken ziekenhuizen volgens hem steeds vaker dat patiënten vrezen opnieuw op een wachtlijst te komen, omdat operaties mogelijk weer uitgesteld moeten worden, omdat ziekenhuizen het te druk gaan krijgen met het behandelen van coronapatiënten.

Maar er zijn meer redenen om je aan de coronaregels te houden, zegt Kuipers. "Vertaal het even naar je eigen situatie. Je wil niet dat je school dichtgaat, je wil je baan graag behouden, dat je eigen bedrijf floreert of je kleinkind op bezoek kan komen. Zo kan iedereen wel iets invullen. Vanuit dat perspectief zijn er ten minste een paar leidraden om je aan de voorschriften te houden", zegt hij.

'Aantal coronapatiënten kan twee ziekenhuizen vullen'

Om de reguliere zorg draaiende te houden, is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vorige week woensdag begonnen met het verspreiden van coronapatiënten over de ziekenhuizen. "Iedere dag verplaatsen we tussen de 15 en 25 patiënten. Het gaat vooral om klinische patiënten. Dat zijn patiënten die wel ernstig ziek zijn, maar niet zo ernstig dat ze aan de beademing op een intensivecareafdeling liggen."

In totaal worden nu zo'n zevenhonderd coronapatiënten behandeld in Nederlandse ziekenhuizen. Om aan te geven hoeveel dat er zijn geeft Kuipers een voorbeeld: "Een gemiddeld groot regionaal ziekenhuis heeft driehonderd à vierhonderd klinische bedden. Dat zijn dus twee hele grote ziekenhuizen vol met patiënten, die ernstig ziek zijn en 24/7 intensief verpleegd moeten worden."

Desondanks is de Nederlandse ziekenzorg volgens Kuipers nu "veel beter voorbereid" dan tijdens het begin van de eerste coronapiek in maart. Zo zijn er nu allerlei teststraten tegenover twee testlocaties (bij het Erasmus MC en het RIVM) in maart. "Hierdoor kunnen we het verloop van de epidemie veel beter zien. Dit helpt om gericht maatregelen te nemen".

Ziekenhuizen beschikken over betere kennis

Daarnaast beschikken ziekenhuizen nu over betere kennis over het coronavirus en kunnen patiënten betere en gerichtere behandelingen krijgen. Bovendien zijn de voorraden aan beschermingsmaterialen, medicijnen en beademingsapparaten nu beter in orde dan in maart.

Toch kan de druk op de zorg volgens Kuipers alleen verminderd worden, als iedereen zich aan de maatregelen houdt en het aantal positieve coronatests naar beneden gaat. Woensdag testten echter ruim 3.300 mensen positief, een nieuw dagrecord. In totaal meldden de GGD's deze week meer dan twintigduizend nieuwe tests bij het RIVM.

"Deze aantallen zijn te hoog", zegt Kuipers stellig. "Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het aantal besmette personen opnieuw naar beneden gaat."