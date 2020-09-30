أعلن رئيس الوزراء مارك روته والوزير هوغو دي يونج (وزير الصحة)، مساء الاثنين، الموافق 28 سبتمبر/أيلول 2020، عن تدابير إضافية لمنع انتشار فيروس كورونا. ونقدم لكم لمحة عامة عن هذه التدابير.

18.00 مساءً، لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

يُسمح للناس بالتجمع في الخارج، مثل التواجد في الشرفة "التراس"، في مجموعات بحد أقصى أربعين شخصًا. وعند التواجد في الأماكن الداخلية يكون الحد الأقصى للمجموعة ثلاثين شخصًا. ويتم استثناء الجنازات والمظاهرات والمؤسسات الثقافية وحدائق الحيوان والشركات من ذلك.

في المنزل، يُوصى باستقبال ثلاثة ضيوف فقط. ولا تشمل هذه التوصية الأطفال حتى سن الثالثة عشرة عامًا.

عند التواجد في مبنى آخر غير المنزل، يُسمح فقط بجلوس أربعة أشخاص من أسر مختلفة معًا كحد أقصى، على سبيل المثال أثناء زيارة السينما أو تناول الطعام على طاولة واحدة في أحد المطاعم.

إغلاق المطاعم والمقاهي مبكرًا، والمسابقات الرياضية بدون جمهور

يجب إغلاق المطاعم والمقاهي في تمام الساعة 22.00 مساءً على مستوى الدولة. وبحلول الساعة 9.00 مساءً، لا يُسمح بدخول أي شخص ويتم تشغيل الأضواء. ويُسمح لمطاعم الوجبات السريعة بتوصيل الوجبات حتى الساعة 2.00 صباحًا، ولكن لا يُسمح لها ببيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 22.00 مساءً.

في قطاع المطاعم والمقاهي، يجب أن يُطلب من الزوار تسجيل بياناتهم إلزاميًا، لكي تتمكن دائرة الصحة البلدية (GGD) من إجراء بحث تتبع لمصدر الإصابة بالعدوى والمخالطين للشخص المُصاب في حال حدوث إصابة بفيروس كورونا.

بالنسبة للمسابقات الرياضية، سواء من فئة الهواة أو المحترفين، لا يُسمح للجمهور بالجلوس في المدرجات خلال الأسابيع الثلاثة المُقبلة. ويتم إغلاق المقاصف الرياضية.

قواعد إضافية لأمستردام وروتردام ولاهاي

تم اتخاذ تدابير إضافية في أمستردام وروتردام ولاهاي، لأن عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد في تلك المدن.على سبيل المثال، يُوصى بارتداء قناع الوجه في المتاجر. ويمكن لبائعي التجزئة رفض استقبال العملاء الذين لا يرتدون أقنعة الوجه.

في جزء كبير من راندستاد وفي أيندهوفن وحولها، تم توجيه توصية عاجلة للسكان بارتداء قناع الوجه في جميع الأماكن الداخلية العامة. هذا ما قالته عمدة أمستردام فيمكا هالسيما (Femke Halsema) مساء الاثنين.

يسري تطبيق هذه التوصية العاجلة في مناطق الأمان أمستردام-أمستلاند (Amsterdam-Amstelland) وروتردام-راينموند (Rotterdam-Rijnmond) وهاخلاندِن (Haaglanden) وبرابانت-زايدأوست (Brabant-Zuidoost).

التدابير المخففة تم تشديدها مرة أخرى

تم تشديد عدد من التوصيات على الصعيد الوطني: أصبح العمل من المنزل هو القاعدة الأساسية مرة أخرى، ويجب أن تكون تحركات وتنقلات السفر محدودة قدر الإمكان.

يجب أن تطبق محلات السوبر ماركت قواعد أكثر صرامة مرة أخرى فيما يتعلق بالالتزام بوجود مسافة 1.5 متر بين الأشخاص. وستكون هناك أيضًا ساعة تسوق للفئات الأكثر عرضة للمخاطر مرتين يوميًا.

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