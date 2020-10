W poniedziałek wieczorem, 28 września, premier Mark Rutte i minister zdrowia publicznego Hugo de Jonge ogłosili dodatkowe środki bezpieczeństwa zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa koronowego. Poniżej przedstawiamy ich podsumowanie.

Następujące krajowe środki bezpieczeństwa będą obowiązywać przez co najmniej trzy tygodnie od wtorku 29 września od godziny 18:00.

Dozwolone jest gromadzenie się na zewnątrz, np. w ogródkach gastronomicznych, w grupach do 40 osób. W przestrzeniach zamkniętych obowiązuje reguła do maksymalnej grupy trzydziestu osób. Wyjątek stanowią pogrzeby, demonstracje, placówki kulturalne, ogrody zoologiczne i przedsiębiorstwa. W domu zaleca się, aby przyjmować tylko trzech dodatkowych gości. To zalecenie nie obejmuje dzieci do trzynastego roku życia.

W budynku innym niż dom, mogą przebywać razem maksymalnie cztery osoby z różnych gospodarstw domowych, na przykład podczas wizyty w kinie lub jedzenia przy jednym stole w restauracji.

Branża gastronomiczna zamyka wcześniej, zawody sportowe bez publiczności

Lokale gastronomiczne w całym kraju należy zamykać o godzinie 22:00. Do lokali nikt nie ma już wstępu o godzinie 21:00 i zapala się światło. Restauracje oferujące dania na wynos mogą dostarczać posiłki do godz. 02:00 w nocy, ale nie mogą sprzedawać alkoholu po godz. 22:00. W lokalach gastronomicznych obowiązkowo należy poprosić gości o rejestrację ich danych tak, aby GGD (pol. Gminna Opieka Zdrowotna) mogła przeprowadzić kontrolę i skontaktować się z nimi w przypadku infekcji.

Podczas zawodów sportowych, zarówno amatorskich, jak i zawodowych, publiczność nie może być obecna na trybunach przez następne trzy tygodnie. Stołówki sportowe są zamknięte. Dodatkowe zasady obowiązują Amsterdam, Rotterdam i Hagę.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa są podejmowane w Amsterdamie, Rotterdamie i Hadze, ponieważ w tych miastach liczba nowych zachorowań gwałtownie rośnie. Z tego względu zalecane jest noszenie maseczki w sklepach. Sprzedawcy mogą odmówić obsługi klientom, którzy nie noszą maseczki.

W przeważającej części Randstad oraz w Eindhoven i okolicach, mieszkańcom pilnie zaleca się noszenia maseczek we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych. Tak oznajmiła pani Femke Halsema - burmistrz Amsterdamu, w poniedziałek wieczorem.

Pine zalecenie ma zastosowanie w obszarach bezpieczeństwa, takich jak: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden oraz Brabant-Zuidoost.

Złagodzone środki bezpieczeństwa zostały ponownie zaostrzone

Szereg krajowych zaleceń ponownie zostanie zaostrzonych: praca z domu znowu będzie powszechnie praktykowana, a podróżowanie należy ograniczyć do minimum.

W supermarketach należy ponownie zaostrzyć przestrzeganie reguły 1,5 metra. Również dwa razy dziennie przewidziana będzie godzina zakupów dla najbardziej narażonych grup społecznych.

