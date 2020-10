Premier Mark Rutte roept iedereen op een mondmasker te dragen in de publieke binnenruimte. Dat zei hij woensdag in een Kamerdebat na een Kamerbrede oproep. Het gaat om een "dringend advies" dat per direct geldt. De exacte details waar het wel en waar het niet zal gelden, worden nog uitgewerkt.

"In publieke binnenruimtes wordt dringend geadviseerd een neus- mondmasker te gebruiken. Als je gaat zitten, kun je het afzetten", zei de premier. "Buiten hoeft het dus niet en het wordt niet juridisch afgedwongen."

Onder publieke binnenruimte wordt onder meer verstaan alle winkels, musea en gemeentehuizen. Voor contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten is het advies dat zowel de dienstverlener als de klant een mondkapje dragen.

Het dragen van een mondmasker zal worden toegevoegd aan de bekende basisregels: afstand houden, handen wassen en thuis blijven bij klachten. Het is volgens de premier niet de bedoeling dat de afstandsregel niet meer in acht wordt genomen.

Rutte kondigde aan dat de uitwerking van het advies vrijdag volgt. Of een mondmaskeradvies bijvoorbeeld voor scholen zal gelden, wordt nader bekeken.

Dringend advies tot dragen van mondkap Geldt voor winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.

Geldt voor restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats

Geldt voor contactberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten), voor zowel dienstverlener als klant

Geldt vooralsnog niet in het primair of voorgezet onderwijs

Kritiek van Kamer om 'onduidelijk' mondkapjesadvies

De aanpassing van de richtlijn volgt na een Kamerbrede oproep van onder meer VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks en de PvdA. Het advies dat het kabinet maandag deed uitgaan om mondbescherming te dragen in winkels in coronabrandhaarden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zou te verwarrend zijn en bovendien de winkeliers opzadelen met de handhaving.

De Tweede Kamer vroeg eerder in het debat om een einde te maken aan de onduidelijkheid rond het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes. "Schuif de verantwoordelijkheid niet af", was de boodschap van onder meer Lilian Marijnissen (SP).

Het kabinet luistert nu naar de wens van de Kamer en past maandag afgegeven advies twee dagen later alweer aan.

Deel Kamer pleit voor landelijke mondkapjesplicht

Rutte erkent: Hadden eerder steviger moeten ingrijpen

De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de aanpak van de tweede golf en het nieuwe landelijke maatregelenpakket. Een deel van de Kamer maakt zich grote zorgen en vraagt zich af of het kabinet te laat is om de tweede golf nog te kunnen breken.

Rutte erkende dat het kabinet twee weken geleden niet stevig genoeg heeft ingegrepen toen het aantal coronabesmettingen stevig begon te stijgen. "Het pakket aan maatregelen had steviger gemoeten", aldus de minister-president.

De premier reageerde op vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher die wilde weten of de nieuwe landelijke maatregelen die het kabinet maandag aankondigde niet te laat komen. Asscher wees erop dat het aantal positieve coronatesten sinds de zomer opliep en vindt dat het kabinet eerder harder had moeten ingrijpen.

Regionale aanpak blijkt niet te werken

Terugkijkend erkent de premier dat er een aantal zaken niet goed zijn gegaan. Het kabinet hoopte met een regionale aanpak nieuwe besmettingshaarden tijdig de kop in te drukken. Een waarschuwingsmodel waar regio's zijn ingedeeld in de categorieën 'waakzaam', 'zorgelijk'en 'ernstig'.

Met de kennis van nu ziet de minister-president dat de maatregelen voor de regio's 'zorgelijk' "niet stevig genoeg" zijn geweest. Met het het sluiten van de horeca om 1.00 uur en het beperken van groepsgrootten in feestzalen naar vijftig, hoopte het kabinet de curve te buigen.

Aanvankelijk was het idee om de regionale aanpak te koppelen aan heldere maatregelen, een gereedschapskist, die regio's konden inzetten. Die gereedschapskist is echter nog steeds niet gevuld. Ook is gebleken dat het overleg met de regio's een snelle aanpak in de weg zat.

Kabinet houdt avondklok en extra maatregelen achter de hand

Lilian Marijnissen (SP) vraagt zich af of de nieuwe landelijke maatregelen nu dan wel voldoende zijn. Zij verwijst naar het advies van het Outbreak Management Team (OMT), de deskundigen die het kabinet adviseren, waarin strengere maatregelen worden aangeraden om de tweede golf te breken.

Het OMT wil onder meer een avondklok en raadt aan om tot een landelijk advies voor het gebruik van mondmaskers in de publieke ruimte te komen. Het mondmaskeradvies wordt nu dus toch overgenomen, de avondklok houdt het kabinet nog achter de hand als blijkt dat de tweede golf niet ombuigt.