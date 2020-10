In het verpleegcentrum van het Militair Revalidatiecentrum (MRC) Aardenburg is maandagavond een patiënt positief op het coronavirus getest. Voor de duur van het bron- en contactonderzoek is een deel van het verpleegcentrum in quarantaine geplaatst.

De betreffende revalidant ligt geïsoleerd. Personeel dat in nauw contact met de besmette patiënt is geweest, is in thuisquarantaine gegaan.

De capaciteit van het MRC is hiermee voor de duur van de quarantaineperiode beperkt. Het centrum beschikt over dertig bedden op de klinische afdeling voor volwassenen en vijftig bedden voor militairen die verder weg wonen.

Het MRC heeft in het afgelopen voorjaar draaiboeken ontwikkeld voor het geval zich binnen het complex een besmetting zou voordoen. De veiligheid van revalidanten en het personeel is gewaarborgd, beklemtoont Defensie in een verklaring.

Aardenburg is het behandel- en expertisecentrum voor militairen op het gebied van medisch specialistische revalidatiezorg en orthopedische hulpmiddelen.