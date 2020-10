Duitsland heeft de coronamaatregelen in het land dinsdag verder aangescherpt. In gebieden waar veel nieuwe besmettingen worden vastgesteld, mogen nog maximaal vijftig mensen een privéfeest of familiebijeenkomst bijwonen. Daarmee moet een landelijke lockdown koste wat kost worden voorkomen, zei bondskanselier Angela Merkel.

De nieuwe maatregel geldt in gebieden met meer dan 35 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners, waaronder Berlijn. Bij meer dan 50 gevallen per 100.000 inwoners worden de teugels nog strakker aangetrokken: zo wordt dan de maximale groepsgrootte in de privésfeer bijgesteld naar 10 en in het openbaar naar 25.

"We willen regionaal inzetten, specifiek en doelgericht in plaats van het hele land weer op slot te gooien", aldus Merkel.

Niet in alle Duitse regio's neemt het aantal besmettingen namelijk in grote mate toe. De zogenoemde hotspotstrategie moet ervoor zorgen dat de negatieve gevolgen voor de economie zo veel mogelijk worden beperkt.

Boete voor valse persoonsgegevens in horeca

De regering maakte daarnaast bekend een boete van minimaal 50 euro in te stellen voor personen die valse persoonsgegevens achterlaten bij een horecabezoek. Het achterlaten van persoonlijke gegevens is in Duitsland verplicht, omdat op die manier betrokken personen makkelijker kunnen worden ingelicht bij een besmetting.

Merkel benadrukte daarbij dat er in Duitsland zoveel mogelijk moet worden ingezet op de corona-app en het ventileren van openbare gebouwen. "Dat zijn de goedkoopste en effectiefste maatregelen in strijd tegen het coronavirus", aldus de bondskanselier.

Hoewel een aantal maatregelen per deelstaat kan verschillen, geldt in het hele land nog altijd dat er onderling 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Ook is het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer en in winkels verplicht.

Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer is verplicht in Duitsland. (Foto: ANP)

Merkel vreest voor toenemend aantal besmettingen

Duitsland is de zomer gezien het aantal besmettingen relatief goed doorgekomen, stelde Merkel. Maar in de laatste weken vertoont het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen een stijgende lijn.

Het 83 miljoen inwoners tellende land noteerde in de afgelopen dagen tot wel 2.400 nieuwe besmettingen per dag. Eind juli waren dat nog zo'n driehonderd.

Als deze trend doorzet, kan het aantal dagelijkse besmettingen in december tot wel 19.200 stijgen, zo waarschuwde Merkel.