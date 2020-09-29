28 Eylül Pazartesi akşamı Başbakan Mark Rutte ve Bakan Hugo de Jonge (Sağlık Bakanı), koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik bir ek önlem paketi açıkladı. Aşağıda bu paketin bir özetini veriyoruz.

Aşağıdaki ülke çapındaki önlemler 29 Eylül Salı akşamı saat 18:00'den itibaren en az üç hafta süreyle uygulanacaktır.

İnsanların dışarıda, örneğin teraslarda, en fazla kırk kişilik gruplar halinde toplanmasına izin verilecek. İç mekanlarda ise en fazla otuz kişi bir arada bulunabilecek. Cenazeler, protesto gösteriler, kültür kurumları, hayvanat bahçeleri ve şirketlere bir istisna uygulanacak.

Evlere en fazla üç ziyaretçi kabul edilmesi tavsiye olunur. Bu tavsiye on üç yaşına kadar olan çocuklar için geçerli değildir.

Ev olmayan bir mekânda, sinemaya giderken veya bir masada yemek yerken, farklı hanelerden en fazla dört kişinin birlikte oturmasına izin verilecek

Yemek sektöründeki işletmeler daha erken kapanacak, spor müsabakalarına seyirci kabul edilmeyecek

Yeme-içme sektöründeki işletmeler tüm ülkede saat 22:00’de kapılarını kapayacak. Saat 21:00'den sonra içeri kimsenin girmesine izin verilmeyecek ve ışıklar açılacak. Paket servislerin saat 02:00'ye dek yemek servisi yapmalarına izin verilecek, ancak akşam 22:00'den sonra alkol satmalarına izin verilmeyecek.

Bir enfeksiyon olması durumunda GGD'nin kaynak ve temas araştırması yapabilmesi için, yeme-içme sektöründeki işletmelerin ziyaretçilerden kayıt yaptırmalarını istemesi zorunludur.

Gerek amatör, gerek üst düzey spor müsabakalarında önümüzdeki üç hafta boyunca tribünlerde seyircilerin olmasına izin verilmeyecek. Spor kantinleri kapalı olacaktır. Amsterdam, Rotterdam ve Den Haag için ek önlemler

Amsterdam, Rotterdam ve Den Haag için ek önlemler alındı, çünkü bu şehirlerde enfeksiyon sayısı hızla artıyor. Buralarda örneğin mağazalarda yüz maskesi takılması tavsiye edilmektedir. Mağazalar, yüz maskesi takmayan müşterileri geri çevirebilir.

Randstad'ın büyük bir bölümünde ve Eindhoven içinde ve çevresinde, sakinlere tüm kamusal iç mekanlarda yüz maskesi takmaları tavsiye edilmektedir. Bunu Pazartesi akşamı Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema söylemiştir.

Acil tavsiye, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden ve Brabant-Zuidoost'un güvenlik bölgelerinde geçerlidir.

Yumuşatılan önlemler tekrar sıkılaştırıldı

Ülke çapında, bir dizi tavsiye tekrar sıkılaştırılmaktadır: Evden çalışmak tekrar norm haline gelmiş olup, seyahat hareketlerinin mümkün olduğunca sınırlandırılması gerekmektedir.

Süpermarketlerin 1,5 metre önlemine uyma konusunda tekrar sıkı bir tutum takınmalılar. Ayrıca günde iki kez risk gruplarına özel alışveriş saati olacaktır.

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