De GGD's hebben sinds vorige week dinsdag 19.326 nieuwe positieve coronatests gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 43 procent meer meer dan vorige week (13.471).

Vanwege het oplopende aantal besmettingen en de vollopende ziekenhuizen, kondigde het kabinet maandagavond een reeks landelijke maatregelen aan.

Het aantal positieve tests van afgelopen week is ruim vijf keer groter dan het aantal meldingen in de laatste week van augustus (3.588), meldt het RIVM. In totaal lieten de afgelopen week 206.670 mensen zich testen. Dat is 14.415 meer dan vorige week (192.255).

Niet alleen het absolute aantal nieuwe positieve tests gaat omhoog, ook het percentage mensen dat in de teststraat positief test is gestegen. Vorige week testte 6,1 procent van de geteste mensen positief op het virus. Van de ruim 200.000 geteste mensen deze week, testte 7,4 procent positief.

"De laatste weken zien we in vrijwel alle regio's een snelle toename van het aantal meldingen bij de GGD's en van het percentage mensen met een positieve testuitslag in de teststraten", aldus het RIVM.

Meer mensen opgenomen in ziekenhuis

In de ziekenhuizen werden over dezelfde periode 244 mensen opgenomen vanwege COVID-19. Vorige week waren dat er nog 152. Het aantal ziekenhuisopnames ligt voor het eerst sinds 15 mei boven de signaalwaarde op het coronadashboard.

Dinsdag zijn er 33 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Het aantal ic-opnames bleef ongewijzigd op 142 staan. In totaal zijn nu 693 ziekenhuisbedden bezet door COVID-19-patiënten.

102 bevestigde COVID-19-patiënten zijn de afgelopen zeven dagen als overleden gemeld, aldus het RIVM. Vorige week waren dat er 33. Voor zover bekend zijn er 51 patiënten ook afgelopen week daadwerkelijk overleden.

Het reproductiegetal is van 1,33 licht gedaald naar 1,27. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 127 anderen besmetten.

230 Waarom er fouten in de coronatest kunnen sluipen

Virus verspreidt zich snelst onder jongeren

"Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 20-29 jaar", schrijft het RIVM.

Maar in alle leeftijdsgroepen vanaf tien jaar is een "sterke stijging" te zien van het aantal positieve tests, aldus het instituut.

Niet iedereen laat zich testen

De door het RIVM gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld, benadrukt het instituut.

Ook is het aantal mensen dat met het COVID-19-virus is besmet in Nederland waarschijnlijk hoger dan de cijfers van het instituut laten zien, omdat niet iedereen zich kan of wil laten testen.