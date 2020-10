Nederlanders die momenteel positief op het coronavirus testen, lijken minder ernstig ziek te worden dan coronapatiënten bij de eerste golf, meldt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) dinsdag op basis van een inventarisatie onder 180 patiënten in 9 ziekenhuizen.

Van de groep ondervraagden werd de helft in maart en april behandeld. Twee weken geleden werd een tweede groep van negentig patiënten ondervraagd. Toen lagen er in totaal zo'n 160 coronapatiënten op reguliere afdelingen in ziekenhuizen.

De gemiddelde ligduur van patiënten is volgens de NIV met een derde ingekort. En het aantal patiënten dat naar een intensivecareafdeling wordt overgeplaatst, zou zijn gehalveerd.

Eerder meldde de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) al dat ook de ligduur op intensive cares is ingekort. In maart en april lagen coronapatiënten zo'n 22 dagen op de ic, terwijl dat in mei en juni gemiddeld zestien dagen was.

'Data bevestigen gevoel binnen ziekenhuizen'

NIV-directeur Samara de Jong-Jaber vertelt in gesprek met NU.nl dat de data het heersende gevoel binnen ziekenhuizen bevestigen. "We zien al een tijdje dat er een verschil tussen de eerste en tweede golf is. Het gaat hier om een eerste officiële constatering, die ruimte biedt voor verder onderzoek."

De Jong-Jaber benadrukt dat patiënten nog steeds ernstig ziek kunnen worden: "Dezelfde klachten kunnen nog steeds opspelen bij patiënten." Ic-opnames en het kunstmatig beademen van patiënten behoren volgens haar zeker niet tot het verleden.

De directeur vermoedt dat coronapatiënten de ziekenhuizen nu eerder kunnen verlaten doordat behandelingsmethodes in de afgelopen maanden zijn verbeterd. "In het begin was iedereen zoekende."

'Druk op gezondheidsstelsel blijft aanwezig'

Volgens de NIV stromen reguliere ziekenhuisafdelingen momenteel sneller vol dan de ic's, doordat coronapatiënten nu minder ernstige klachten hebben. Daardoor blijft het Nederlandse gezondheidsstelsel onder druk staan, vertelt internist Robin Peeters.

De NIV pleit voor extra maatregelen, zoals een aangepaste planning en hulp bij de werving van personeel.