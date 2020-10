Viroloog Anthony Fauci is voor het dragen van mondkapjes in Nederland, zo zegt de adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump maandag in gesprek met Nieuwsuur.

De vooraanstaande viroloog laat in een reactie op de Nederlandse cijfers weten dat Nederland "de verkeerde kant op gaat". Volgens Fauci, die niet voor een mondkapjesplicht is, doet Nederland er goed aan het dragen van mondkapjes onder burgers te motiveren.

Mondkapjes zijn volgens de directeur van het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten net zo belangrijk als andere basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus, waaronder het houden van afstand en regelmatig handen wassen.

De topviroloog stelt dat genoeg informatie erop wijst dat mondkapjes zeer gunstig zijn in de strijd tegen het coronavirus. "Ongeacht het land zou ik mensen aanraden serieus te overwegen maskers te dragen om overdracht te voorkomen", zegt hij in Nieuwsuur.

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, zegt dat het RIVM op basis van wetenschappelijke gegevens geen bewijs ziet om het dragen van niet-medische mondkapjes te adviseren. Daarnaast zouden niet-medische mondkapjes niet nodig zijn als iedereen zich houdt aan de basisregels.

"Ik zou hem vragen de snelgroeiende hoeveelheid data te bestuderen over het belang en de effectiviteit van mondkapjes", antwoordt Fauci op de vraag wat hij zou zeggen tegen Van Dissel. De adviseur van Trump was zelf aanvankelijk tegen het dragen van mondkapjes, maar is nu overtuigd dat ze wel degelijk effect hebben bij het tegengaan van nieuwe besmettingen.