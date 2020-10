Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven maandagavond een persconferentie over het oplopende aantal positieve coronatests in Nederland, waarin zij nieuwe landelijke maatregelen aankondigden. In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen die binnenkwamen op ons reactieplatform NUjij.

Geldt het mondkapjesadvies voor winkels landelijk of alleen voor de drie grote steden?

Mensen die winkelen in vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven) wordt voorlopig gevraagd een mondkapje te dragen. Dit is voorlopig, dus geen landelijke maatregel.

Mag je met vijf mensen van hetzelfde huishouden aan een tafel zitten in een restaurant?

Dat mag. Gezelschappen in de horeca mogen uit maximaal vier personen bestaan, tenzij het om een huishouden gaat. Een huishouden van vijf personen mag dus wel samen aan één tafel in een restaurant. Dit geldt zowel binnen als op een terras.

Wat verandert er voor de evenementenbranche? Geldt het onbeperkte aantal bezoekers nog voor buitenevenementen?

De regel voor gebouwen is dat er maximaal dertig bezoekers aanwezig mogen zijn. Wel kan de voorzitter van een veiligheidsregio een uitzondering maken voor een grote zaal van een culturele instelling die zich aan de richtlijnen houdt. Dit geldt bijvoorbeeld voor concertzalen, theaters en bioscopen.

Voor buitenevenementen geldt dat er maximaal veertig bezoekers aanwezig mogen zijn. Van een onbeperkt aantal bezoekers is dus geen sprake meer.

Voor zogenoemde doorstroomlocaties, plekken waarop het publiek zich door een gebouw beweegt, geldt geen bovengrens van dertig bezoekers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan musea. Daar is het maximum afhankelijk van de grootte van de locatie. Wel moeten bezoekers van tevoren een tijdslot reserveren.

Wat is het gevolg van de beperking van reisbewegingen voor het hoger onderwijs?

Het advies van de overheid is om het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent niet dat studenten niet meer op locatie onderwijs mogen volgen. Indien het niet nodig is om op locatie te zijn, bijvoorbeeld om zelfstandig aan een opdracht te werken, kan overwogen worden om thuis te blijven.

Mogen ouders ook niet bij sportwedstrijden van kinderen onder de twaalf aanwezig zijn?

Nee, dit mag voorlopig niet. Premier Rutte zei tijdens de persconferentie dat ouders hun kinderen bij de hekken af moeten zetten vanwege het risico dat de aanwezige ouders elkaar besmetten.

Wat verandert er nu concreet bij contactberoepen?

Mensen met een contactberoep moeten hun klanten voortaan vragen zich te registreren. Dit houdt in dat klanten het verzoek krijgen contactgegevens achter te laten, zodat een eventueel bron- en contactonderzoek makkelijker uitgevoerd kan worden.

Hoe zit het met de sluitingstijden van afhaalhoreca?

Die moeten uiterlijk om 2.00 uur dicht. Daarnaast mogen afhaalrestaurants na 22.00 uur geen alcohol meer verkopen.

Hoe zit het met het bezoeken van zwembaden of sauna's?

Je mag nog steeds een zwembad of sauna bezoeken. Wel mogen maximaal vier mensen samen een van deze locaties bezoeken, tenzij zij deel uitmaken van hetzelfde huishouden. Ook geldt er een bovengrens van dertig bezoekers of minder (afhankelijk van de grootte van het gebouw). Daarnaast blijft gelden dat bezoekers onderling 1,5 meter afstand moeten houden, en moeten bezoekers van tevoren een tijdslot reserveren.

Is thuiswerken ook verplicht als je op kantoor met een paar overgebleven collega's heel veel ruimte hebt en met gemak 5 meter afstand kunt houden?

De komende drie weken moet iedereen thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan. Dit geldt voor alle bedrijven waar thuiswerken tot de mogelijkheden behoort. Werkgevers wordt gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen en daarom ook geen vergaderingen en andere activiteiten op kantoor te organiseren. Ook teamuitjes zijn voorlopig uit den boze.

Mag ik in een recreatiepark met een groep van boven de tien personen verblijven?

Voorlopig mag dit in de meeste gevallen niet. Op straat en in andere gebouwen dan de eigen woning mogen niet meer dan vier personen samenkomen. Dit geldt niet voor mensen die tot hetzelfde huishouden behoren. Ook is dit exclusief kinderen tot en met twaalf jaar.

Welke nieuwe maatregelen gelden er voor theaters?

Ook voor theaters geldt dat er maximaal dertig mensen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn. Wel kan de voorzitter van een veiligheidsregio een uitzondering maken voor een culturele instelling die zich aan de richtlijnen houdt.

Mogen sportscholen openblijven als er maximaal dertig mensen tegelijk aanwezig zijn om te sporten?

Ja, dat mag, zolang de sportschool ervoor zorgt dat er maatregelen worden genomen die het mogelijk maken onderling 1,5 meter afstand te houden, en ze zich aan de hygiënische voorschriften houden.

Hoe zit het met religieuze bijeenkomsten?

Bij religieuze bijeenkomsten geldt niet dat er een maximum aantal personen bij elkaar mag zijn. Wel moet onderling 1,5 meter afstand gehouden worden. Er gelden ook uitzonderingen voor onder meer uitvaarten, demonstraties en scholen.

Wat zijn nou precies de regels in een restaurant?

Restaurants moeten net als cafés om 21.00 uur de deuren sluiten voor nieuwe bezoekers. Ze moeten uiterlijk een uur later, om 22.00 uur, helemaal dicht zijn. Dit betekent dus dat de sluitingstijden van restaurants vervroegd worden naar uiterlijk 22.00 uur.

Geldt er nu een negatief reisadvies voor Amsterdam, Den Haag en Rotterdam?

Er geldt geen negatief reisadvies voor de drie grote steden. Op een lijst met de nieuwe landelijke maatregelen die eerder op maandag uitlekte werd dit wel genoemd als een mogelijke maatregel, maar na overleg met de veiligheidsregio's voert het kabinet deze maatregel toch niet in.

Het advies is desondanks wel voor alle Nederlanders om "het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken", maar dat is geen verplichting. Rutte: "Dat betekent bijvoorbeeld als je in de herfstvakantie op vakantie gaat, prima als je naar je stacaravan of je huisje of een hotel ergens gaat in Nederland. Maar ga niet heen en weer rijden. Blijf daar en kijk niet of de aardappelen thuis toch goedkoper waren. Maar blijf daar en koop daar je eten."

Ook benadrukte de premier: "Als je gaat winkelen, zorg ervoor dat dat winkelen ook echt is voor de praktische noodzaak, namelijk spullen kopen. En ga niet met het hele gezin naar Albert Heijn."