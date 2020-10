In een groot deel van de Randstad en in en rond Eindhoven krijgen inwoners het dringende advies om een mondkapje te dragen in alle openbare binnenruimtes. Dat heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maandagavond gezegd.

Het dringende advies geldt in de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost.

Eerder op maandagavond was het advies van premier Mark Rutte om in winkels een mondkapje te dragen, maar het advies voor deze veiligheidsregio's is dus om dat ook te doen in andere openbare binnenruimtes, zoals de horeca en musea.

"We willen dat het in onze stad vanzelfsprekend is dat je in een binnenruimte een mondkapje draagt", zei Halsema over de situatie in Amsterdam.

De vier regio's die het dragen van een mondkapje adviseren verzoeken volgens Halsema aan "instellingen, horeca en de detailhandel" om de draagplicht van een mondkapje op te nemen in het deurbeleid.

Ook voor mensen die een contactberoep uitvoeren geldt het advies om een mondkapje te dragen

Advies wordt niet gehandhaafd

Volgens Halsema is het lastig om een mondkapjesplicht vanuit de gemeente of veiligheidsregio op te leggen. Daarvoor is een zogeheten aanwijzing vanuit de overheid nodig. Daarom is ervoor gekozen om alle inwoners het dringende advies te geven een mondkapje te dragen.

Volgens de NOS wordt er niet gehandhaafd op het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte, omdat het slechts om een advies gaat.