Op maandagavond hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een overzicht van de maatregelen die dinsdagavond om 18.00 uur zijn ingegaan.

De door Rutte en De Jonge aangekondigde landelijke maatregelen gelden voor minstens drie weken.

Mensen mogen buiten, zoals op een terras, in groepen van maximaal veertig personen samenkomen. Binnen geldt een groepsgrootte van maximaal dertig personen. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten, demonstraties, culturele instellingen, dierentuinen en bedrijven.

Thuis wordt aangeraden nog maar drie gasten te ontvangen. Kinderen tot dertien jaar vallen niet onder dit advies.

Buitenshuis (in een ander gebouw dan thuis) mogen maximaal vier personen uit verschillende huishoudens bij elkaar zitten, zoals bij een bioscoopbezoek of eten aan één tafel in een restaurant

Horeca eerder dicht, sportwedstrijden zonder publiek

De horeca moet landelijk om 22.00 uur de deuren sluiten. Om 21.00 mag niemand meer naar binnen en gaat het licht aan. Afhaalrestaurants mogen wel tot 2.00 uur maaltijden bezorgen, maar mogen na 22.00 uur geen alcohol verkopen.

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren, zodat de GGD bron- en contactonderzoek kan doen als er sprake is van een besmetting.

Bij sportwedstrijden, zowel amateursport als topsport, mag de komende drie weken geen publiek op de tribune zitten. Sportkantines zijn gesloten.

De mondkapjesrichtlijnen:

In het Nederlandse openbaar vervoer zijn mondkapjes verplicht als je 13 jaar of ouder bent, op straffe van een boete van 95 euro. Ook op Schiphol is een mondmasker verplicht.

Daarnaast geldt overal in Nederland in alle publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapjesadvies. Daarbij gaat het om:

- winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages en benzinestations;

- restaurants, cafés, theaters en concertzalen;

- bij de uitvoering van contactberoepen, zoals een kapper of fysiotherapeut. Het advies geldt daar zowel voor de dienstverlener als de klant;

- en op middelbare scholen.

Bij binnenruimtes waar je staand of lopend verblijft (bijvoorbeeld in een museum) wordt aangeraden het mondmasker continu te dragen. Voor locaties waar je een vaste plek hebt, zoals een bioscoop of restaurant, kun je het mondkapje afzetten als je eenmaal zit. Doe het masker wel weer op als je opstaat om bijvoorbeeld naar de wc te lopen.

In plekken die deels overdekt zijn en deels in de buitenlucht, zoals een dierentuin of winkelstraat, luidt het advies: houd je mondkapje zo veel mogelijk op. Want door het steeds op en af te zetten, vergroot je het risico op besmetting.

Versoepelde maatregelen weer aangescherpt

Landelijk worden weer een aantal adviezen aangescherpt: thuiswerken is weer de norm, en reisbewegingen dienen zoveel mogelijk beperkt te worden.

Supermarkten moeten weer strenger worden op het naleven van de anderhalvemetermaatregel. Ook komt er twee keer per dag een winkeluur voor kwetsbare groepen.