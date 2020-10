Op maandagavond hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een overzicht van de maatregelen die dinsdagavond om 18.00 uur zijn ingegaan.

De door Rutte en De Jonge aangekondigde landelijke maatregelen gelden voor minstens drie weken.

Mensen mogen buiten, zoals op een terras, in groepen van maximaal veertig personen samenkomen. Binnen geldt een groepsgrootte van maximaal dertig personen. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten, demonstraties, culturele instellingen, dierentuinen en bedrijven.

Thuis wordt aangeraden nog maar drie gasten te ontvangen. Kinderen tot dertien jaar vallen niet onder dit advies.

Buitenshuis (in een ander gebouw dan thuis) mogen maximaal vier personen uit verschillende huishoudens bij elkaar zitten, zoals bij een bioscoopbezoek of eten aan één tafel in een restaurant

Horeca eerder dicht, sportwedstrijden zonder publiek

De horeca moet landelijk om 22.00 uur de deuren sluiten. Om 21.00 mag niemand meer naar binnen en gaat het licht aan. Afhaalrestaurants mogen wel tot 2.00 uur maaltijden bezorgen, maar mogen na 22.00 uur geen alcohol verkopen.

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren, zodat de GGD bron- en contactonderzoek kan doen als er sprake is van een besmetting.

Bij sportwedstrijden, zowel amateursport als topsport, mag de komende drie weken geen publiek op de tribune zitten. Sportkantines zijn gesloten.

Extra regels voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden aanvullende maatregelen genomen, omdat in die steden het aantal besmettingen sterk stijgt. Zo wordt het dragen van een mondkapje in winkels geadviseerd. Winkeliers kunnen klanten weigeren die geen mondkapje dragen.

In een groot deel van de Randstad en in en rond Eindhoven krijgen inwoners het dringende advies om een mondkapje te dragen in alle openbare binnenruimtes. Dat heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maandagavond gezegd.

Het dringende advies geldt in de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost.

Versoepelde maatregelen weer aangescherpt

Landelijk worden weer een aantal adviezen aangescherpt: thuiswerken is weer de norm, en reisbewegingen dienen zoveel mogelijk beperkt te worden.

Supermarkten moeten weer strenger worden op het naleven van de anderhalvemetermaatregel. Ook komt er twee keer per dag een winkeluur voor kwetsbare groepen.