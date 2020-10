De maximale groepsgrootte wordt verder ingeperkt. Bij buitenactiviteiten mogen nog maximaal veertig mensen bijeenkomen, binnen geldt een maximum van dertig, hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie over het stijgende aantal positieve coronatests.

Thuis mogen nog maximaal drie personen worden ontvangen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor het ontvangen van gasten in een tuin of op een balkon.

Op straat en in andere gebouwen dan de eigen woning, mogen niet meer dan vier personen samenkomen. Dit geldt niet voor mensen die tot hetzelfde huishouden behoren. Ook dit is exclusief kinderen.

Sinds 1 juli mochten mensen thuis maximaal zes mensen ontvangen. Voor bijeenkomsten buiten was er sindsdien geen maximaal aantal, zolang er wel 1,5 meter afstand kon worden gehouden. Binnen was sprake van een maximum van vijftig gasten.

Voorzitters van de veiligheidsregio's kunnen wel uitzonderingen maken. De maatregelen gaan dinsdag om 18.00 uur in en zullen na drie weken worden geëvalueerd.

Maandag 2.914 positieve coronatests

De Jonge kondigde eerder op de dag in een brief aan de Tweede Kamer aan dat vanwege de toename van het aantal nieuwe besmettingen "het treffen van extra maatregelen noodzakelijk" is. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde maandag 2.914 nieuwe positieve coronatests. Zondag waren dat er 2.999. Volgens De Jonge zal het aantal dagelijkse positieve tests over enkele weken mogelijk rond de vijfduizend liggen, omdat er sprake is van een exponentiële toename.

De extra maatregelen zijn nodig om een nieuwe lockdown te voorkomen en het reproductiegetal (R) zo snel mogelijk weer onder de 1 te krijgen. Op dit moment staat het getal, dat inschat hoe snel het virus zich verspreidt, op 1,33