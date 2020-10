Eet- en drinkgelegenheden in Nederland mogen vanaf dinsdag na 21.00 uur geen nieuwe bezoekers meer ontvangen. Daarnaast moeten ze om 22.00 uur de deuren sluiten. Dit is maandag bekendgemaakt tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Hiertoe is besloten vanwege het toenemende aantal besmettingsclusters in de horeca. Volgens Rutte is het belangrijk om "alcoholische contactmomenten" te voorkomen omdat dit belangrijk is in deze fase van de coronacrisis.

Gezelschappen in de horeca mogen uit maximaal vier personen bestaan. Er geldt alleen een uitzondering voor huishoudens, zegt Rutte. Op het terras mogen maximaal veertig bezoekers zitten. Binnen geldt een maximum van dertig personen.

Nederlanders krijgen daarnaast het verzoek om na 22.00 uur een gezelschap niet van bijvoorbeeld een café naar een woning te verplaatsen. Volgens de premier is dat "uiterst onverstandig". Ook herhaalt hij dat er bij overlast gehandhaafd zal worden.

Afhaalrestaurants moeten uiterlijk om 2.00 uur sluiten en mogen na 22.00 uur geen alcohol meer verkopen. De nieuwe maatregelen voor de eet- en drinkgelegenheden gelden in ieder geval drie weken.

394 Analyse: 'Halfslachtig advies over mondkapjes geeft onduidelijkheid'

Maatregel geldt niet voor delen van luchthavens

De horecastop, zoals de nieuwe maatregel wordt genoemd, geldt alleen niet voor de horeca aan de airside van luchthavens. Dit zijn delen van de luchthaven die alleen toegankelijk zijn voor passagiers en het vliegpersoneel.

De eerder aangekondigde regels blijven gelden. Zo worden bezoekers nog altijd gevraagd hun contactgegevens achter te laten en krijgt iedereen een vaste zitplaats. Ook is het belangrijk dat gezelschappen in de horeca 1,5 meter afstand van elkaar houden.

De persconferentie werd maandagochtend aangekondigd vanwege de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen in met name Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.