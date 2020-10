Winkeliers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mogen vanaf dinsdagavond klanten zonder mondkapje weigeren. Dat maakte premier Mark Rutte maandag bekend tijdens de persconferentie over nieuwe maatregelen om de heropleving van het coronavirus tegen te gaan.

Mensen die winkelen in een van de drie grote steden wordt dan ook gevraagd om voorlopig een mondkapje te dragen. Rutte benadrukte wel dat het een advies is, geen verplichting.

Rutte vraagt mensen daarnaast winkelen niet meer als uitje te zien. "Als je gaat winkelen, moet dat alleen voor de praktische zaken, en niet met het hele gezin."

Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd zich te buigen over een advies over bredere inzet van mondkapjes.

Tijdens de persconferentie heeft het kabinet nieuwe landelijke coronamaatregelen aangekondigd. Zo moet de horeca om 22.00 uur de deuren sluiten, reizen van en naar de drie genoemde grote steden mag alleen in noodzakelijke gevallen, thuiswerken wordt de norm en bezoek aan sportwedstrijden wordt verboden.

Het doel is een nieuwe lockdown zoals in maart en april te voorkomen. Over drie weken wordt gekeken of het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voldoende is gedaald.

Het aantal positieve tests loopt vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hard op. Het kabinet nam daarom vorige week al extra, regionale maatregelen.