Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag het reisadvies voor België aangescherpt van geel naar oranje (alleen noodzakelijke reizen), omdat het aantal besmettingen in Nederland is toegenomen.

De Belgische overheid raadt Nederlanders uit Zuid- en Noord-Holland en Utrecht sterk af naar België te reizen. Onze zuiderburen hebben deze drie provincies als rode zones aangemerkt.

Reizigers uit Nederland, die voor een noodzakelijke reis toch naar België gaan, moeten zich bij een verblijf dat langer duurt dan 48 uur laten testen in België. Ook moeten zij veertien dagen of voor de duur van het verblijf in zelfquarantaine gaan bij vrienden, familie of in een hotel.

Die quarantaine mag verbroken worden voor het noodzakelijke deel van de reis, bijvoorbeeld een zakelijke vergadering of begrafenis.

Tot voorheen gold alleen een oranje reisadvies voor Antwerpen en Brussel en omgeving. Net als in de provincies Luik en Waals-Brabant is het aantal nieuwe besmettingen daar nog steeds groot. Nederlanders die uit deze gebieden terugkeren, krijgen het advies tien dagen in thuisquarantaine te gaan.