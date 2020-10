Het kabinet overweegt extra landelijke maatregelen te treffen om de toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Er zal onder meer geen publiek worden toegestaan bij het voetbal, de horeca moet om 22.00 uur dicht en in een ruimte mogen maximaal dertig personen samenkomen.

Haagse bronnen bevestigen maandag in gesprek met NU.nl dat over een lijst met landelijke maatregelen wordt overlegd. Benadrukt wordt dat eerst overleg met de veiligheidsregio's moet plaatsvinden alvorens de definitief nieuwe regels maandagavond bekend worden gemaakt.

De extra maatregelen zijn nodig om een nieuwe lockdown te voorkomen en het reproductiegetal zo snel mogelijk weer omlaag te krijgen. Dit betekent dat er een dringender beroep op werkgevers wordt gedaan om van thuiswerken de norm te maken. Zij zullen actief worden aangesproken en bij overtredingen mogelijk de deuren twee weken lang gesloten moeten houden.

Naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mogen alleen nog noodzakelijke reizen worden gemaakt. Voor vitale processen (het onderwijs en de zorg) en het bezoeken van zieke familieleden wordt een uitzondering gemaakt.

Maximale groepsgrootte ingeperkt, horeca eerder dicht

Verder wordt de maximale groepsgrootte ingeperkt. Thuis mag nog maximaal vier personen worden ontvangen, in plaats van zes nu. Buiten mogen niet meer dan vier personen samenkomen. Per ruimte geldt een maximum van dertig personen (met maximaal vier mensen per tafel). Uitzonderingen zijn mogelijk als de voorzitter van de veiligheidsregio heeft vastgesteld dat een locatie zich aan de richtlijnen heeft gehouden. Buiten mogen de groepen groter zijn: maximaal vijftig personen.

Voor de horeca geldt een vervroegde sluitingstijd van 22.00 uur. Vanaf 21.00 uur mag niemand meer naar binnen. Bezoekers van musea en dierentuinen moeten voortaan altijd een tijdslot reserveren. Mensen met een contactberoep, zoals kappers, moeten bezoekers en klanten registreren om eventueel bron- en contactonderzoek makkelijker te maken.

Voor de sport gaan ook extra beperkingen gelden. Er wordt geen publiek meer toegelaten bij sportwedstrijden. Dat geldt voor zowel de professionele sport als de amateursport.

Voor de supermarkten geldt weer een winkelwagenplicht en er wordt overwogen kwetsbare groepen een speciaal tijdvenster te gunnen waarin zij veilig boodschappen kunnen doen.

De maatregelen gaan waarschijnlijk dinsdag om 18.00 uur in en zullen na drie weken worden geëvalueerd.

Nog geen besluit over mondkapjesplicht

Over een mondkapjesplicht zal naar verwachting later deze week een besluit worden genomen. Eerst wordt de proef met mondmaskers in Amsterdam geëvalueerd.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen de definitieve maatregelen maandagavond om 19.00 uur toelichten. Deze persconferentie kun je live volgen via NU.nl.



De Jonge kondigde eerder op de dag in een Kamerbrief aan dat vanwege de toename van het aantal nieuwe besmettingen "het treffen van extra maatregelen noodzakelijk" is.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), heeft al gewaarschuwd dat een deel van de reguliere zorg ongeacht de extra maatregelen zal moeten worden uitgesteld.