Het aantal opgenomen coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft hard stijgen. Als deze trend zich doorzet, zal dat aantal in het weekend tot boven de duizend stijgen. In dat geval moeten ziekenhuizen hun reguliere zorg mogelijk afschalen. Dat zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandag tijdens een persconferentie in het Erasmus MC in Rotterdam.

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), die samen met Kuipers een toelichting gaf op de ziekenhuiscijfers, zei dat "overbezetting op de ic dreigt".

Wel liggen volgens Gommers in verhouding minder coronapatiënten op de intensive care (ic) en meer op reguliere ziekenhuisafdelingen dan tijdens de piek in het voorjaar. Dat komt volgens hem doordat ziekenhuizen nu beschikken over betere kennis over het coronavirus en patiënten daardoor "betere en gerichtere therapieën" kunnen geven.

Het aantal opgenomen coronapatiënten in het ziekenhuis bedraagt maandag 660, 43 meer dan zondag. Daarvan liggen 142 zieken op de intensive care, 28 meer dan zondag. Daarnaast liggen er 529 non-coronapatiënten op de ic, dertig minder dan zondag. In totaal liggen maandag 671 patiënten op de ic, vijftien minder dan zondag.

Het aantal positieve tests was maandag (2.914) iets lager dan zondag (2.999), aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat maandag ook melding maakt van zes bevestigde sterfgevallen, twee minder dan zondag.

OMT adviseert kabinet om met strenge maatregelen te komen

Zowel Kuipers als Gommers pleitten tijdens het persmoment voor strengere maatregelen. De leden van het Outbreak Management Team (OMT) hebben het kabinet maandag geadviseerd om hiertoe te besluiten, zei Gommers, lid van het OMT.

Maandagavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om 19.00 uur een persconferentie. De kans is groot dat zij dan met aanvullende coronamaatregelen komen.